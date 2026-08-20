Лампадку разбили, сорняки притоптали: как сейчас выглядит заброшенная могила Григора Тютюнника, где год назад навели порядок

Могила выдающегося украинского писателя Григора Тютюнника на Байковом кладбище в Киеве вновь оказалась в запущенном состоянии. Блогер Владислав Тимошенко, который ухаживает за могилами известных украинцев и проводит видеоэкскурсии по кладбищам, показал, как изменилось место упокоения писателя через год после того, как он сам навел там порядок.

Видео дня

По его словам, после публичного замечания о состоянии могилы кто-то все же убрал часть высокой травы. В то же время, по мнению Тимошенко, сделали это наспех и небрежно: вырванные растения оставили прямо у ограды, а часть сорняков лишь притоптали.

"Посмотрите, их прямо здесь и бросили. Другого места не нашлось. Они даже не сорваны. Некоторые вырванные лежат, а некоторые вот просто притоптаны", – возмутился блогер в видео.

Отдельно он обратил внимание на лампадку, которую принес к могиле Тютюнника во время уборки годом ранее. По словам мужчины, она стояла возле могилы, однако теперь оказалась разбитой.

"Вот лампадка, которую я в прошлом году приносил. Белая, красивая. Так в спешке вырывали из злости те сорняки за то, что я сделал замечание, разбили, кругом прошлись, притоптали сорняки, чтобы они так сильно в глаза не бросались", – сказал Тимошенко.

Он также показал место, где раньше оставил фотографию писателя. Ее уже нет – по словам блогера, фото, вероятно, выпало из рамки и его унесло ветром. Остались и искусственные цветы, которые мужчина приносил год назад.

В то же время на могиле стояла пустая бутылка из-под водки, что свидетельствует о том, что кто-то все же навещал могилу.

Тимошенко отметил, что в прошлом году могила Тютюнника была в еще худшем состоянии. Ограда была покрыта ржавчиной, территорию вокруг полностью заполонили сорняки. Тогда блогер собственноручно привел могилу в порядок, покрасил ограду, обновил надписи, поставил портрет писателя, цветы и лампадку.

В видео с прошлогодней уборки он рассказывал, что ухаживать за могилой фактически некому. На кладбище также похоронены жена писателя Людмила Васильевна и его сын Михаил Григорьевич – оба умерли в 2015 году. Еще один сын писателя живет в США.

Он подчеркнул парадокс: произведения Тютюнника до сих пор изучают в школах, его книги продолжают издавать, однако место захоронения одного из самых известных украинских писателей остается без должного ухода.

"Друзья, мы видим, как в Украине чтят выдающихся деятелей искусства. Книги печатаются огромными тиражами, издательства зарабатывают на этом немалые деньги, не платя никому за авторские права. Писателя изучают ежегодно в рамках школьной программы, а могила заростает колючими будяками и осотом", – заявил Тимошенко.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядит могила знаменитого режиссера Сергея Параджанова, которого забрал рак 36 лет назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!