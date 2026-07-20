Венок из гранатов на голове Параджанова: как выглядит могила знаменитого режиссера, которого забрал рак 36 лет назад

20 июля исполняется 36 лет со дня смерти Сергея Параджанова – одного из величайших режиссеров XX века, основателя украинского поэтического кино и автора легендарного фильма "Тени забытых предков". После длительной борьбы с онкологическим заболеванием деятель умер в Ереване (Армения), а местом его последнего упокоения стал Пантеон имени Комитаса – мемориальный комплекс, где похоронены выдающиеся деятели армянской культуры.

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OBOZ.UA покажет, как выглядит место его захоронения. Могила Параджанова – довольно сдержанная, но величественная.

Центральным элементом мемориала является высокая цилиндрическая стела из светлого камня, увенчанная массивным бронзовым погрудием режиссера.

Сама скульптура поражает выразительностью: строгий взгляд, густая борода и декоративный венок из гранатов на голове создают образ художника таким, каким он был в реальной жизни. Большинство знает его преимущественно по улыбающимся и счастливым фотографиям, поэтому такой облик кажется необычным.

Стоит отметить, что венок из гранатов напрямую ассоциируется с одной из самых выдающихся картин художника – "Цвет граната".

Светлая, гладко отшлифованная стела контрастирует с темной бронзой бюста, благодаря чему композиция выглядит особенно монументально.

На постаменте высечено имя Сергея Параджанова, а впереди расположена лаконичная надгробная плита со стилизованной надписью.

Что известно о болезни и смерти Параджанова

Последние месяцы жизни режиссера были чрезвычайно тяжелыми. У него диагностировали рак легких, развившийся на фоне сахарного диабета. Многие биографы связывают стремительное развитие болезни с годами, проведенными в советских тюрьмах и лагерях, что серьезно подорвало здоровье художника.

Параджанов перенес операцию в Москве, а впоследствии проходил лечение в Париже. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. 17 июля 1990 года режиссер вернулся в Ереван, а уже через три дня, 20 июля, умер в возрасте 66 лет.

Даже тяжело болея, Параджанов не оставлял творчества. Его последней работой стала автобиографическая лента "Исповедь", которую он так и не успел завершить. В ее основе лежали воспоминания о детстве, памяти, кладбищах и утрате – темы, которые пронизывали все его творчество.

В своих записях режиссер признавался, что не может смириться с разрушением старых кладбищ, где были похоронены его родные, повторяя почти пророческие слова: "Нет! Я не уйду с кладбища! Я не выдержу изгнания из детства..."

Напомним, что мировую славу Параджанову принесла экранизация повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков", которая завоевала десятки международных наград и навсегда изменила представление об украинском кино. Из-за своей гражданской позиции и конфликта с советской властью режиссер подвергался преследованиям, цензуре и многолетнему заключению, однако это не сломило его творческий дух.

За несколько месяцев до смерти Параджанов получил звание Народного артиста Украинской ССР, а уже после смерти был удостоен Шевченковской премии. В 2023 году Национальная комиссия по реабилитации официально реабилитировала художника, признав политический характер его преследования.

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