Квартиры в Киеве и дом за городом: народный артист Заднепровский рассказал о недвижимости своей актерской династии

Народный артист Украины Назар Заднепровский откровенно рассказал о недвижимости своей актерской династии, в которой он представляет уже четвертое поколение. По словам знаменитости, его семья никогда не могла похвастаться баснословным состоянием, но все же обзавелась жильем в Киеве и за пределами города.

Видео дня

Сейчас Заднепровский, например, живет в столичной квартире своих бабушки и дедушки — актеров Юлии Ткаченко и Михаила Заднепровского, которую они получили на бульваре Леси Украинки в конце 1960-х годов. А вот сложные условия прошлогодней зимы заставили актера с семьей переехать в дом под Киевом. О недвижимости своей династии знаменитость рассказал в интервью для BLIK.ua.

"Я не из очень богатой семьи. В плане недвижимости я всего добился сам. Все заработал, купил. Сейчас живу в квартире бабушки и дедушки, все нормально. Особой ссоры с отцом у меня не было. Отец заработал себе на квартиру на Оболони. Это он ее мне отдал, когда родился его внук, мой сын. Так что у нас "терок" не было", – поделился артист.

Однако реалии большой войны порой вносят свои коррективы в комфортную жизнь семьи Назара Заднепровского. В феврале прошлого года из-за проблем с отоплением и горячей водой они покинули квартиру на Печерске и уехали за город. Вместе с ними в доме за пределами столицы поселилась и мама актера, у которой проблемы со здоровьем.

В загородном доме Назара Заднепровского есть печь, дрова и инвертор, однако жена артиста Ирина все равно настаивает на приобретении зарядной станции для квартиры. Сам актер не видит смысла в такой покупке.

"Жена сейчас говорит мне, чтобы я все-таки купил станцию в дом, на всякий случай. Я говорю: "Ну ты же понимаешь, если в Киеве не будет отопления, не будет горячей воды, что тебе этот свет даст? Все равно же будем уезжать за город". Если что, есть дом: там печь, там дрова есть. Тогда там и будем", – отметил знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Оля Полякова показала, в каких скромных условиях живет в Лондоне, где собралась развивать музыкальную карьеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!