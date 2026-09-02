Кума Зеленских Елена Кравец эвакуировалась с детьми из Киева и раскрыла, в каком городе теперь живет

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец, которая является кумой президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской, временно переехала из Киева. Артистка вместе с детьми перебралась в Ивано-Франковск и показала, где сейчас находится ее семья.

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Об этом Кравец рассказала в InstaStories. Она также опубликовала селфи из квартиры.

"А теперь серьезно... Мы с детьми временно переехали в Ивано-Франковск, спасибо за приют и гостеприимство. Попробуем..." – написала актриса.

Стоит отметить, что в ночь на 6 июля квартира Кравец в Киеве пострадала в результате массированного обстрела. В квартире выбило окна.

О последствиях атаки тогда сообщила старшая дочь актрисы Мария. Она рассказывала, что взрывы были настолько мощными, что весь дом вздрагивал.

"У родителей выбило окна, снаряд попал в дом рядом с подругой, наш район полностью в дыму, взрывы прямо над головой, от которых весь дом вздрагивал, 5 часов тревоги в страхе и совсем без сна. Самое главное – все родные и близкие живы, но все это абсолютная жесть", – написала Мария.

Позже сама Елена Кравец показала повреждения в квартире.

Теперь актриса решила временно вывезти детей из Киева. Ее переезд состоялся на фоне новых, практически круглосуточных российских атак на Киевскую область. Накануне об эвакуации детей в более спокойную область сообщила и певица Светлана Тарабарова, которая живет с семьей в Бучанском районе.

Отметим, что Елена Кравец много лет была близка к семье Зеленских. Она работала вместе с Владимиром Зеленским в "Квартале 95", а их семьи связывают кумовские отношения.

В то же время, как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году актриса призналась, что после начала политической карьеры Зеленского их личное общение практически прекратилось. По словам Кравец, с Еленой Зеленской она не виделась очень давно и даже не имеет ее номера телефона. С Владимиром Зеленским артистка также почти не общается, хотя иногда пишет ему сообщения, чтобы поздравить его жену или детей.

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