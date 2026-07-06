Квартира бывшей участницы "Квартала 95" Елены Кравец пострадала во время обстрела Киева. Фото

Квартира украинской актрисы и бывшей участницы "Квартала 95" Елены Кравец пострадала в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 6 июля. Из-за мощной взрывной волны в ее доме выбило окна.

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О последствиях обстрела сообщила старшая дочь актрисы Мария Кравец. Она опубликовала в InstaStories фото и видео повреждений, а также рассказала, что эта ночь для ее семьи была чрезвычайно тяжелой.

Мария написала, что во время атаки взрывы раздавались буквально над головой, а весь дом сотрясался от ударных волн. Кроме того, по ее словам, российский удар пришелся по дому рядом с жильем ее подруги, а район затянуло дымом.

"Очень страшная ночь. У родителей выбило окна, ракета попала в дом рядом с подругой, наш район полностью в дыму, взрывы прямо над головой, от которых весь дом сотрясается, 5 часов тревоги в страхе и совсем без сна. Самое главное, что все родные и близкие живы, но все это абсолютная жесть. Соболезнования пострадавшим. Раша – твари и уродцы. Нет слов", – написала дочь Елены Кравец.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия совершила очередную массированную атаку на Киев. В результате обстрела в столице 13 погибших и 56 раненых, а также были повреждены жилые дома.

Ранее OBOZ.UA писал, что дом Сони Морозюк пострадал от российского обстрела во второй раз за последний месяц.

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