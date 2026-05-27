Кума Зеленских призналась, когда и почему связь между ними оборвалась: номера Елены нет, а Владимир редко отвечает

Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец рассказала, когда и почему фактически исчезла личная связь с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, с которыми они в свое время работали над "Кварталом 95". Их общение постепенно сошло на нет после начала политической карьеры Зеленского, а окончательно сузилось до редких сообщений и формальных ответов после начала полномасштабного вторжения.

Причина этому – безопасность президентской семьи и чрезмерная занятость. Об этом Елена Кравец рассказала в интервью Славе Демину.

Она отметила, что с Еленой Зеленской не виделась очень давно и фактически не поддерживает с ней контакта, хотя раньше их связывали близкие семейные и дружеские связи. По словам актрисы, даже телефонного общения сейчас нет.

"Я с Еленой не виделась очень давно. Мы, к большому сожалению, не поддерживаем контакт, потому что я скучаю по ней. Не общаемся даже по телефону, потому что у меня нет ее телефона. Так все делают, но это безопасность", – объяснила актриса.

Она уточнила, что отсутствие контакта не связано с конфликтами или личными недоразумениями. По ее мнению, ключевым фактором стало изменение статуса Зеленских после начала президентской каденции, а затем – война, которая еще больше ограничила частное общение. Кравец подчеркнула, что воспринимает это как объективные обстоятельства, а не как потерю отношений в человеческом смысле.

В частности, актриса прокомментировала и связь с Владимиром Зеленским. Она отметила, что раньше они виделись значительно чаще, однако после его перехода в политику личные встречи стали редкими, а впоследствии почти прекратились.

"Мы не видимся. Он значимый человек в моей жизни, я за многое ему благодарна. Но с того момента, как он начал политическую деятельность, мы виделись, кажется, два раза еще до ковида. Потом мы не виделись и не общаемся", – рассказала она.

Кравец добавила, что иногда все же пишет сообщение президенту или через него передает поздравления Елене Зеленской или детям. В то же время реакция бывает непостоянной: иногда приходит короткое "спасибо", иногда сообщение остается без ответа или даже без прочтения.

"Я иногда пишу ему СМС, если хочу поздравить Елену или детей. Но иногда ответа нет. Иногда "спасибо". Иногда вижу, что не прочитал", – отметила Кравец.

Она также подчеркнула, что несмотря на отсутствие общения, между ними все равно сохраняется определенная эмоциональная связь, которая связана с прошлым – совместной работой, дружескими встречами и доверием, которое формировалось годами. По словам актрисы, эти "фрагменты прошлой жизни" остаются для нее важными, даже если сегодня контакт почти отсутствует.

Ранее Елена Кравец уже рассказывала, что волнуется за семью Зеленских и сохраняет к ним теплые личные чувства.

