Кто такой Владимир Кравчук – звезда фильма 'Ты – космос', о котором говорят все: от юридической практики и 'Мамахихотала' до службы в ВСУ

После выхода фильма Павла Острикова "Ты – космос", который стал одним из самых успешных релизов украинского проката в 2025 году, внимание зрителей приковано не только к самой ленте, но и к ее главному актеру – Владимиру Кравчуку. Его путь к кино не был прямым: юриспруденция, юмор, театр, служба в ВСУ и длительный период внутреннего поиска сформировали актерский опыт, который сегодня отмечают на международных фестивалях.

Все детали о своей жизни Кравчук рассказал в интервью Маричке Падалко.

Детство: спальный район и первый интерес к истории

Владимир Кравчук родился и вырос в Каменце-Подольском, но не в туристическом центре города. Его детство прошло в спальном районе Октябрьский, двор которого местные называли "Техас".

По словам актера, он в более сознательном возрасте начал интересоваться историей родного города, который имел интересное прошлое. Каменец-Подольский в разные периоды играл важную роль в истории Украины, в частности несколько дней был столицей УНР – и эти факты побудили к самостоятельному изучению истории.

В частности, Кравчук рассказал, что в детстве он мечтал быть пилотом самолета, но не космонавтом, хотя во взрослом возрасте сыграл эту роль в кино.

Образование и юридическая практика

По образованию Владимир Кравчук – юрист. Решение поступать на юридический факультет, по его словам, было обусловлено романтизированным образом профессии из американских фильмов: суды, публичные выступления, дебаты.

После окончания учебы он имел около пяти лет юридической практики, в частности работал в хозяйственной юрисдикции и защищал сторону истца в Высшем хозяйственном суде. Один из таких процессов завершился победой.

Приобретенные знания, как отмечает Кравчук, до сих пор помогают ему ориентироваться в темах государственного управления и понимании полномочий различных ветвей власти. В то же время со временем он осознал, что юридическая профессия стала для него психологически тяжелой и больше не дает ощущения реализации.

10 дней молчания: практика уединения

В период внутреннего кризиса из-за профессии юристом Кравчук обратился к духовной практике випасаны – десятидневного молчаливого ретрита. Во время него участники полностью отказываются от телефонов, книг, разговоров, зрительного контакта и любого взаимодействия между собой.

Актер описал этот опыт как глубокое очищение и погружение в себя. Самым сложным становится середина практики – на четвертый-пятый день, когда, по его словам, "рушатся столбы, на которых держалось эго".

"Ты просто очень-очень легкая, как после химчистки, душа. Есть проблема где-то на 4–5 день, когда у тебя разрушаются те столбы, на котором держалось твое эго, подсознание. Я не сильно в этом разбираюсь, но есть какое-то определенное разрушение. Ты проваливаешься смыслово. Ты не можешь понять, кто ты. И вот эта проблема длится где-то 2 дня, если ее удержать. Потому что на этом этапе часто люди уходят. Около 15% людей не выдерживают и уходят", – рассказал Кравчук.

Актерство: юмор, театр и путь к "Ты – космос"

Творческий путь Владимира Кравчука начинался с юмора. Еще в школьные годы он рассказывал юморески, позже играл в КВН во время студенчества. Впоследствии работал сценаристом на телевидении, в частности над комедийным сериалом "Коли ми вдома".

Отдельным этапом стало участие в проекте "Мамахохотала", а также работа в театре. Именно в этот период он постепенно осознал необходимость окончательно отойти от юридической практики и попробовать себя в актерстве без классического профильного образования.

К роли в фильме "Ты – космос" Кравчук готовился, просматривая документальные и художественные ленты о космосе. Ключ к образу он нашел не в астронавтах, а в украинских дальнобойщиках (роль дальнобойщика в космосе он играл в "Ты – космос") – их видеоблогах, быте и размышлениях в дороге. Именно этот "вайб" одинокой, будничной работы он перенес на своего героя.

Фильм был снят на 98% еще до начала полномасштабного вторжения. Из-за войны завершение проекта отложили, а досъемка состоялась уже осенью, когда Кравчук получил короткий отпуск с фронта. После ряда форс-мажоров одну из ключевых ролей в ленте исполнила Дарья Плахтий, которая специально приехала в Киев из Лондона.

Служба в ВСУ: решение и первые месяцы на фронте

После начала полномасштабного вторжения Владимир Кравчук вывез семью в Каменец-Подольский. Несколько дней пассивного ожидания и попытки волонтерить убедили его, что он не хочет оставаться в стороне.

"Не хочу быть таким каким-то пассивным участником, ни на что не влиять. Только пересказывать какие-то новости. Я попробовал день-два поволонтерить, чтобы хоть как-то быть задействованным. Но тогда было очень много рук. И я понял, что тогда надо идти в армию", – рассказал актер о своем решении.

9 марта он мобилизовался в ряды ВСУ. По словам актера, он сознательно пошел пешком через весь город, прощаясь с гражданской жизнью. В армии ему определили специальность пулеметчика.

Первые серьезные испытания связаны со службой на Сумщине, жизнью в блиндажах и ночными дежурствами на наблюдательных пунктах. Кравчук говорит об этом периоде сдержанно, отмечая, что со временем война полностью "поглощает все" – и физически, и психологически.

Популярность фильма "Ты – космос"

Фильм "Ты – космос" Павла Острикова стал одним из самых обсуждаемых украинских релизов последних лет и значительно превзошел ожидания критиков и зрителей. Эта кинолента – хит украинского проката, который с момента премьеры 20 ноября только за первый уикенд собрал 8,7 млн грн и "привел" в кинотеатры 47 тысяч зрителей.

Ранее Владимир Кравчук эксклюзивно OBOZ.UA рассказывал о буднях войны, сказках сыну с передовой и проверенных способах портить врагу нервы. Он участник боевых действий в составе 87-го батальона 106-й отдельной бригады ТрО, пулеметчик и военный корреспондент.

