'Мой первый пулемет был советский, совсем не секси'. Владимир Кравчук – о буднях войны, сказках сыну с передовой и проверенных способах портить врагу нервы

Владимир Кравчук – украинский актер, который стал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения. Участник боевых действий в составе 87-го батальона 106-й отдельной бригады ТрО, пулеметчик и военный корреспондент.

Видео дня

Мы пообщались с актером накануне премьеры долгожданной ленты "Ты – космос", где он сыграл главную роль. В интервью OBOZ.UA Владимир Кравчук рассказал о службе в ВСУ, пулеметной специальности и самых тяжелых моментах на фронте. А также – о жизни после войны, семье и моральных дилеммах актеров, которые играют бойцов на экране.

– Владимир, фильм "Ты – космос", где вы сыграли главную роль, еще до выхода в прокат собрал кучу восторженных отзывов тех, кто уже успел его увидеть – в частности, на Одесском кинофестивале, где лента получила гран-при зрительского голосования. Пишут, что это первый украинский фильм, "сделанный с тщательностью и масштабом, которых наш кинематограф до сих пор не видел". О чем эта картина?

– Это история о космическом дальнобойщике Андрее Мельнике из Хмельницкого, который возит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. Если говорить о моих ощущениях: это фильм об очень давнем, почти архаичном желании быть человеком для другого человека. Даже тогда, когда это уже вроде и формально не нужно. У ленты длинная история производства – почти десять лет. Я присоединился в 2021 году, когда прошел кастинг на главную роль. С этого момента для меня и началось это приключение. Большую часть фильма мы отсняли еще до полномасштабного вторжения. Оставались два-три дня работы, которые должны были снимать весной 2022 года.

Но, когда началась большая война, о фильме на какое-то время вообще пришлось забыть – где-то на полгода точно. А потом, когда врага отбросили от Киева, появились первые попытки все же доснять материал. Было какое-то внутреннее ощущение несправедливости, что мы остановились буквально в шаге от финала. На тот момент я уже находился в армии. Продюсер картины договорился с моим комбатом – мне дали отпуск. Это было невероятно сложно. Кто служил, тот понимает. Я даже не верил, что это произойдет. Мы тогда стояли на Сумщине, почти у границы, и вырваться было непросто. Видимо, помогло и то, что продюсер фильма Владимир Яценко тоже уже служил в ВСУ, работал с разведкой – возможно, благодаря этому все сдвинулось.

Мы приехали на съемочную площадку, начали репетировать сцены на стропах... И именно в этот день произошел массированный обстрел Киева и первый большой блэкаут. Французская актриса, которая должна была приехать на следующий день, чтобы сыграть со мной, увидела новости и отказалась, написала, что хочет жить. Это поставило нас в критическую ситуацию: у нас был под нее сшит скафандр, подстроены сцены – все. Пришлось срочно искать другую актрису. И здесь просто невероятная благодарность Даше Плахтий. С началом вторжения она нашла временное убежище за границей, жила с дочкой под Лондоном. Мы написали ей – и уже на следующий день выехала к нам. Фактически она помогла спасти фильм. Второго шанса доснять уже не было: я вернулся бы на позиции, и снова организовать мой выезд было бы нереально.

– Какими были ваши впечатления, когда вы впервые увидели фильм?

– Первый раз я увидел ленту на Одесском кинофестивале. Я реально радовался, потому что сидел в зале вместе со зрителями и проходил эти эмоциональные качели с ними. Было классно смеяться вместе над шутками моего героя, ситуациями. И так же вместе с залом горевать. Это очень крутое ощущение, мне понравилось. Я очень надеюсь, что этот фильм прикоснется к каждому, кто придет его смотреть. Для меня ценность картины в том, что здесь показан геройский путь человека, который на самом деле не герой в классическом понимании этого слова. Это обычный парень – такой, как ваш сосед, кум, брат или сват. Он не идеален, у него нет суперсилы или какого-то сверхчеловеческого дара. Но его несовершенство – это не приговор. Оно не мешает ему делать что-то по-настоящему высокое.

– Как для вас началось полномасштабное вторжение? Вы внутренне готовились или это стало неожиданностью?

– Накануне я уже чувствовал, что назревает что-то нехорошее. У меня даже были куплены билеты для семьи на 25 февраля – хотел вывезти жену с сыном в Каменец-Подольский, я оттуда родом. Жалею, что не настоял на том, чтобы они выехали раньше. Где-то поддался уговорам жены: мол, давай еще подождем, посмотрим. Тревожного чемоданчика, в таком идеальном его понимании, у нас не было. Был рюкзак с документами, но теперь понимаю – это не совсем то. Утром 24 февраля позвонил своему другу из театра, актеру Андрею Исаенко. Он сказал, что уже идет за машиной. Я попросил забрать жену с малым. Он их подобрал, но дальше окраин Киева они почти не продвинулись: пробки были сплошные. Уже вечером я их нашел, мы вместе вырвались в Каменец-Подольский, и там я уже присоединился к ВСУ.

– Полтора года вы служили в 87-м батальоне 106-й отдельной бригады ТрО. Почему именно пулеметчиком?

– Так получилось, что в пулеметном отделении был незаполненный штат – и я попал туда. А уже со временем, в процессе работы с этим оружием, реально в него влюбился. Мне нравится все, что с ним связано, нравятся люди, которые с ним работают. Сейчас я служу военным корреспондентом на канале "Армия ТВ" и в своих видеоработах (мы выезжаем на несколько месяцев в ротации на восток, бываем на передовых) стараюсь поднимать тему пулеметчиков, культуру пулеметчиков, объединять этих людей – чтобы это была некая гильдия. Это очень ценный опыт и очень мощное оружие, на котором иногда держится работа всего отделения. Поэтому, как по мне, эту профессию стоит отдельно выделять и даже немного романтизировать.

Мне просто очень нравится огневая мощь пулемета. Это действительно очень убедительный аргумент для любого отделения. Потому что когда ты идешь только с легким стрелковым вооружением – это одна история. Но когда у вас есть пулемет – это уже другой уровень. Ты можешь изрядно попортить врагу нервы: заставить его держать голову пригнутой, не высовываться. У пулемета больший боекомплект, он мощнее, бьет дальше, пробивает броню. Это гораздо более серьезное оружие. Мой первый пулемет был еще советский, с тем знаменитым "блином". Это фактически оружие времен Второй мировой, совсем не секси (улыбается). А уже потом у нас появились другие, модернизированные, очень продуманные варианты. Вот с ними уже было гораздо интереснее воевать.

– Расскажите, пожалуйста, что было самым тяжелым в тот период, когда вы уже стали военным, когда оказались на передовой.

– Первое время почти никому не говорил, что я актер. Не хотелось каких-то поблажек или отдельного отношения. Чтобы не было разговоров: мол, наверное, не копает окопы, не ходит в наряды. Да и где-то внутри я тогда думал, что, возможно, уже никогда не вернусь к профессии. Это было начало полномасштабной войны, и никто не понимал, насколько мы сможем удержаться, доживем ли вообще до какого-то финала. О чем думал, находясь на "нуле"? Наверное, мысли приходили уже потом. В те моменты ты максимально сконцентрирован на том, что происходит, а осмысливать все начинаешь уже после того, как выходишь из зоны боевых действий.

Самым трудным была даже не нагрузка – с этим справляешься. Самое тяжелое было то, что долго не видишь семью. Мой сын рос без меня все то время, пока я был в боевом подразделении. Он очень скучал, постоянно спрашивал, плакал. Когда я ушел в армию, сын говорил только четыре слова – ему было два года. Труднее всего было находить слова, чтобы его успокоить, объяснить хоть что-то. Впервые после моей мобилизации мы увиделись где-то через семь месяцев – как раз во время досъемок "Ты – космос". Я все это время очень старался сделать так, чтобы он меня не забывал. Жена говорила, какие сказки он сейчас слушает, и я записывал ему видео, где читаю их. Эти записи сохранились.

– Как война вас изменила?

– Война действительно радикализировала меня в вопросах украинскости – языка, идентичности. Некоторые вещи стали гораздо более контрастными. Не могу сказать, что мир поделился для меня на черное и белое, но определенные позиции точно изменились. Раньше я считал, что мягкая украинизация – это правильный путь. Но полномасштабное вторжение показало, что это ошибочно. Наша чрезмерная толерантность часто играет на руку врагу, дает ему пространство для реализации своих планов. Так что да, я стал резче в этих вопросах – видимо, это естественная реакция на то, что мы все переживаем.

– Кто пришел служить вместе с вами? Каких профессий были эти люди?

– Абсолютно разных – строители, охранники, айтишники, даже депутаты городского совета. Были ребята, которые вернулись из-за границы специально, чтобы воевать за Украину, – сейчас это может звучать нереально. Они могли остаться в безопасности, ждать лучших времен, многие из них не имели военной специальности. Просто молодые ребята, иногда уже рожденные там, за границей, или выехавшие туда еще детьми. Один из героев моего репортажа для "Армии ТВ" – боец президентской бригады, ему было 18 или 19 лет. Он сказал родителям, что едет в Польшу, а сам ушел на фронт. Люди были очень разные. И больше всего поражает то, что это просто обычные украинцы, не какие-то там супермены. Ваши соседи, друзья, коллеги – которые взяли оружие и полностью изменили свою жизнь, потому что почувствовали, что так надо.

– Были ли у вас киноработы после начала полномасштабного вторжения?

– Да, уже после того, как меня перевели из пехотного батальона в Министерство обороны, со мной случился интересный проект – короткий метр "Жизнь начинается" по книге Паши Билянского. Он тоже военный: воевал, штурмовал, проходил очень тяжелые бои. Паша написал книгу "Биться нельзя отступить" – о своем пути. Фильм сейчас также получает награды на фестивалях.

В этой работе я играю, собственно, его самого. Это история о военном, который возвращается с боевой службы – оттуда, где каждый день ты фактически отбиваешь у судьбы право выжить в штурмах и пехотных боях, – и вдруг погружается в мирную жизнь. И вроде ты уже дома, в своей квартире, но умом вернуться к себе прежнему не можешь. Ты не можешь принять то, что пережил, и не можешь сразу вернуться к себе прежнему.

– У вас были моменты, когда мирная жизнь вас триггерила, когда вы возвращались с войны?

– Нет, я нормально отношусь к мирной жизни. Триггерят разве какие-то слишком гедонистические вещи, которые кажутся абсолютно оторванными от реальности. А так – вполне нормально воспринимаю, что люди ходят в кафе, рестораны, отдыхают. Мы не могли бы столько времени сидеть по домам, не выходить. Но когда видишь что-то, что совсем отличается от того, через что проходишь на передовой, – это расстраивает.

– Недавно актер-воин Даниил Мирешкин резко раскритиковал коллегу Тараса Цымбалюка за то, что тот надел шеврон "Азова" для роли, хотя не имеет реального военного опыта. По вашему мнению, насколько важно для актеров иметь такой опыт, когда они играют бойцов на экране?

– Не знаю, правильно ли я понял его пост. Речь о том, что Тарас надел форму "азовца", а это в первую очередь добровольцы. Здесь возникает конфликт: человек не стал добровольцем, не пошел на это, но надевает форму, чтобы сыграть того, кто прошел войну. И сейчас этот вопрос очень острый, потому что война продолжается, и это затрагивает настоящих военных. Актеру, например, не обязательно быть хирургом, чтобы сыграть медика. Но здесь есть определенная моральная дилемма, внутренний вопрос совести: человек, который сознательно не прошел этот путь, играет того, кто сделал этот выбор.

Но думаю, что через лет пять-десять после войны такие моменты забудутся. Важно сейчас снимать фильмы о войне, прославлять наших воинов и героев. Потому что если мы этого не будем делать, это будет делать Россия и заполнять эфиры искаженными фактами. При этом надо также принимать во внимание то, что сейчас очень сложно вытащить актера-военного из армии, чтобы он снялся в фильме.

– Актер-воин Владимир Ращук рассказывал, что получал предложения сыграть в фильмах, где его приглашали якобы только для того, чтобы усилить значимость картины – мол, у нас снимается военный. Вам не поступали такие предложения?

– Нет, у меня таких предложений не было. Но хочу вернуться к предыдущему вопросу. Здесь дело не только в актерах – согласились они или нет играть военных. Это также вопрос продюсеров, кастинг-директоров и многих других людей, которые стоят за проектом. Ответственность лежит на всех.

Мне очень хотелось бы, чтобы в нашей индустрии уделяли время подготовке актера к роли военного: чтобы он понимал ценность формы, которую надевает, умел обращаться с оружием, провел работу по общению с военными. Чтобы это не оставалось только на плечах актера, а стало частью продюсерской подготовки. Чтобы актер сыграл так, чтобы другие военные и его коллеги на фронте не отводили глаза, глядя на его действия в кадре. Если же ему сегодня впервые дают автомат в руки, а уже завтра съемки – ошибок будет очень много.

В контексте того же Владимира Ращука: я слышал, что его приглашали сниматься в последних работах не только как актера. Одним из условий было то, что другие артисты, которые играют бойцов, пройдут определенную подготовку. Он помогал организовывать ее через своих побратимов. И я считаю, что это правильно – выделять время и внимание подготовке, чтобы избежать тех проблем, о которых мы говорили ранее.

– Нашли ли вы друзей на войне? Видитесь ли вы, общаетесь? В интервью актер Дмитрий Сова рассказывал, что ему даже удалось пригласить побратимов на премьеру одного из своих фильмов.

– Мои друзья – это люди из моего подразделения. Если ты рядом с кем-то переживаешь из ряда вон выходящие ситуации, хочешь этого или нет, ищешь дружбу или нет – она остается с тобой навсегда. Я всегда поддерживаю отношения с теми товарищами, с которыми прошел много всего. Видимся ли мы часто? Нет, это непросто. Если у кого-то выпадает отпуск, он первым делом хочет увидеть родных, заняться своим здоровьем – сделать зубы, пройти медосмотр, подрихтовать спину. Я не думаю, что в этот момент кто-то захочет тратить драгоценный день на поход в кино.

– Одна из ваших работ после полномасштабного вторжения – роль в комедии "Родительское собрание". Что бы вы ответили скептикам, которые скажут, что развлекательный контент сейчас не ко времени?

– Никто не говорит, что сейчас должен быть только исторический, патриотический или воспитательный контент. Развлекательный тоже нужен, но он не должен игнорировать реальность. Он должен выражать какую-то позицию, давать сигнал зрителю. Мы должны понимать, что фильм снимается во время войны, и он об этом должен говорить. Так же и театральные спектакли не должны быть полностью оторванными от того, что происходит вокруг.

– Всем военным очень не нравится вопрос, когда закончится война. Но поделитесь мыслями как человек, который многое видит изнутри: что дальше?

– Все, что нам сейчас нужно, – держать холодный ум и горячее сердце, продолжать поддерживать войско всеми возможными способами. Но важно помнить, что такого большого врага мы не можем одолеть только с помощью Вооруженных сил. Это наша отечественная война, и победить мы сможем только тогда, когда будем вместе.

Несмотря на все тяжелые события сейчас, нельзя опускать руки. Потому что если мы, те, кто просыпается в безопасности, пьет кофе, владеет своим временем, начнем уставать и отчаиваться, то что должны делать ребята, которые там, на фронте? Они держатся – и мы должны делать то же самое. Да, мы устаем – это нормально, но сейчас важно объединяться и поддерживать друг друга ради того, чтобы выжить.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ярина Квасний, которая спела "Паровую машину", вступила в ВСУ: чем занимается звезда TikTok и где она сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!