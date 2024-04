Кто должен выиграть Евровидение 2024: результаты опроса для Украины пока неутешительны. Таблица

До песенного конкурса Евровидение-2024, который пройдет в шведском городе Мальме, осталось менее двух недель. Первый полуфинал состоится уже 7 мая, тогда на сцену выйдет дуэт от Украины – певица Jerry Heil и репер Alyona Alyona.

На популярном сайте Eurovision World продолжается опрос среди еврофанов: кого поклонники конкурса видят победителем Евровидения-2024? Интересно, что мнения зрителей отличаются от ставок букмекеров. В частности, Украину поклонники конкурса поставили ниже в рейтинге, чем профессиональные конторы – девятое место против пятого.

На момент написания новости, в опросе приняли участие около 127 тысяч человек. Напомним, что за хрустальный микрофон будут соревноваться 37 стран и только 20 из них присоединятся к "Большой пятерке" в гранд-финале – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании. В этом году в финальный этап автоматически проходит Швеция, как победительница Евровидения-2023.

Первое место – Хорватия

Первое место от поклонников конкурса досталось Хорватии, которую на Евровидении-2024 представит артист Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim".Своей миссией певец считает развлечь зрителей, привлекая внимание к социальным и духовным вызовам отдельных людей и общества. В рейтинге букмекеров он занимает второе место.

Второе место – Италия

По результатам опроса серебро топа досталось итальянской певице Анджелине Манго с песней "La noia", что переводится как "скука". Интересно, что за последние 8 лет она станет первой женщиной среди представителей Италии на песенном конкурсе. Букмекеры пророчат Анджелине четвертое место.

Третье место – Швейцария

Еврофаны видят в представителе Швейцарии, 25-летнем певце Nemo, бронзу Евровидения-2024. В своей музыке исполнитель затрагивает такие темы, как гендерная идентичность, психическое здоровье и поиск своего места в этом мире. Тем временем букмекерские конторы отдали Nemo первое место.

Четвертое место – Нидерланды

На четвертую строчку рейтинга зрители поместили певца Йоста Кляйна из Нидерландов. Трек исполнителя "Europapa" разорвал чарты и стал рекордсменом конкурса. Букмекеры в свою очередь считают, что Кляйн заслуживает третьего места.

Пятое место – Бельгия

Пятерку фаворитов среди еврофанов закрывает бельгиец Mustii с композицией "Before the Party's Over". Томас Мустин – писатель, композитор, певец и актер, известный большим количеством ролей в театре, на телевидении и в постановках Netflix. В рейтинге букмекеров Бельгия занимает 10-е место.

Шестое место – Израиль

Шестое место списка зрителей занимает Эден Голан, прозванная самой скандальной участницей Евровидения-2024. Анонс трека "Hurricane" задержался из-за требований европейского вещателя, который несколько раз просил заменить слова и песню. В предварительных заявках в Европе видели отсылку к войне Израиля и ХАМАС. Специалисты предполагают, что Голан займет седьмое место.

Седьмое место – Греция

На седьмой строчке можно увидеть представительницу Греции Марину Сатти с песней "Zari". За свою карьеру певица нашла уникальное звучание, сочетающее в себе разные музыкальные традиции, на которых она выросла, например, греческую, арабскую и балканскую музыку. Букмекеры же отдали Сатти восьмую строчку топа.

Восьмое место – Франция

Восьмое место еврофаны отдали французу Слиман, который споет трек "Mon amour". Певец создал песню вместе со своими друзьями, с которыми дружит более 15 лет. Специалисты считают, что Франция может занять шестое место.

Девятое место – Украина

Зрители прочат Украине девятое место на Евровидении-2024. В этом году представительницами стали звезды отечественной сцены – Jerry Heil и alyona alyona. Песня "Teresa & Maria" находится на пятом месте в таблице букмекеров.

Десятое место – Норвегия

На сцене Евровидения-2024 мы увидим норвежскую группу Gåte с песней "Ulveham". Зрители считают, что коллектив заслуживает десятого места. Стиль Gåte представляет собой уникальное сочетание традиционной норвежской народной музыки и взрывного рока. Букмекеры ставят группу на одиннадцатую строчку.

