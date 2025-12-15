'Хмельницкие девушки все такие'. Мила Нитич вспомнила, как дала отпор наглому россиянину и выставила его за дверь

Украинская певица Мила Нитич вспомнила неприятный инцидент с участием россиянина, который случился во время ее концерта в Азербайджане. Тогда мужчина начал нагло приставать к артистке, однако она совсем не растерялась, а дала ему отпор и выгнала с мероприятия.

Как отметила знаменитость, это был единственный случай в ее карьере, когда кто-то позволил себе такое фривольное поведение. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Очень давно была такая ситуация в Азербайджане: я понравилась одному россиянину и он пытался себя очень фривольно вести. А я девушка очень гордая. Хмельницкие девушки все такие. Я дала четкий отпор, потому что очень не люблю, когда себя мужчины так ведут. Я считаю, что это закомплексованность и неуверенность в себе", – отметила артистка.

Однако, по словам Милы Нитич, ее отказ отнюдь не остановил россиянина. Наоборот, мужчина начал еще больше давить на певицу. Тогда она решила окончательно поставить россиянина на место.

"Я просто попросила охрану, чтобы его вывели, и на том все закончилось. Это был единственный такой случай в моей жизни. Никогда ни один заказчик ни на одном концерте или корпоративе себе не позволял больше таких вещей", – высказалась звезда.

