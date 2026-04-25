Новый ведущий, толпа фанатов и первый участник: в сети появились кадры со съемок легендарного 'Караоке на майдане'

В субботу, 25 апреля, в Киеве прошли съемки легендарного музыкального проекта "Караоке на майдане", который возродили ради благотворительной цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые". Шоу состоялось на Контрактовой площади, а не привычной локации – Крещатике, более того, получило нового ведущего, которым стал артист ХАС (Назар Хассан). Однако, возрождение проекта не смог пропустить и его соавтор Игорь Кондратюк, поэтому также порадовал аудиторию своим присутствием.

На кадрах со съемок "Караоке на майдане", что появились на просторах социальных сетей, в частности, Instagram-странице телеканала ТЕТ, можно увидеть, что легендарная программа привлекла внимание большого количества аудитории. Вокруг специально установленной сцены собралось много людей, которые с восторгом слушали выступления участников и поддерживали их.

Съемочный процесс "Караоке на майдане" начался с того, что Игорь Кондратюк вместе с фанатами традиционно в унисон спели композицию-гимн проекта "Знову з мікрофоном на майдан прийшов я, знову всі співають радісно пісні...". Уже через считанные мгновения на сцену вышел ХАС и исполнил трек в несколько новом звучании – в стиле рэп.

После этого началась соревновательная часть музыкального шоу, а в сети уже даже появились кадры с первым участником. Музыкант Дмитрий Лобаренко исполнил хит группы "Без Обмежень" – "Без неї ніяк" под аплодисменты аудитории.

Кстати, 25 апреля состоялись съемки сразу трех выпусков проекта. Первая запись "Караоке на майдане" стартовала в 9:00, вторая – 13:00 и завершающая в 16:00.

