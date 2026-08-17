Украинская модель и бизнесвумен Мишель Шотропа, которая в мае завоевала титул первой вице-мисс на международном конкурсе красоты Miss Eco International 2026, рассказала о поведении представительницы России на конкурсе. По словам украинки, россиянка знала по-английски только одно предложение, срывала репетиции и даже не попала в топ-40 из 45 участниц.

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В то же время Шотропа подчеркнула, что главной ее целью на конкурсе было не просто завоевать корону, а рассказать международной аудитории правду о войне в Украине. Своей речью она, по ее словам, довела зал до слез. Об этом украинка написала в Threads.

Мишель Шотропа представляла Украину на конкурсе Miss Eco International 2026, финал которого состоялся 22 мая в Александрии, Египет. В конкурсе приняли участие представительницы 45 стран.

После появления в сети сообщений о втором месте Шотропы некоторые пользователи начали писать, что "первое место заняла россиянка", намекая, что россияне якобы всегда впереди. Украинку возмутила эта информация.

По словам Шотропы, представительница России на протяжении всего конкурса продемонстрировала крайне слабое знание английского языка.

"Под новостью о моем втором месте на Miss Eco International пишут: "А первое место заняла россиянка". Расскажу, как было на самом деле. Первое место заняла Пальмира Руис из Мексики. А представительница России за весь конкурс сказала по-английски одно предложение, свое имя и страну, срывала репетиции и не прошла даже в топ-40 из 45 стран. Интеллект – это тоже оружие", – утверждает Мишель.

Она также рассказала об инциденте с российской участницей в первый день конкурса. По словам конкурсантки, команда, которая готовила ее к Miss Eco International, сразу посоветовала не реагировать на возможные провокации.

Однако во время одной из церемоний представительница России села рядом с Шотропой, несмотря на то что видела на ней ленту Ukraine.

"Я просто встала и пересела. Один кадр стоит дороже любого ответа, – рассказала украинка.

Однако гораздо больше внимания Шотропа уделила своему выступлению. Она рассказала, что на конкурсе талантов участницы в основном пели и танцевали. Украинка же решила отказаться от развлекательного номера.

"Я решила не петь и не танцевать, потому что когда дома идет война, это неуместно. Выбрала другой жанр и вышла с речью", – рассказывала она.

Шотропа воспользовалась своим выступлением, чтобы рассказать присутствующим о собственном опыте полномасштабной войны. Она вспомнила ракетный удар, который произошел примерно в 50 метрах от ее офиса в Киеве, два закрытых бизнеса и вынужденный отъезд.

"Когда мне дали микрофон, я понимала, что никто в зале не хочет слушать о войне. Я все равно рассказала свою историю: ракета в 50 метрах от офиса в Киеве, два закрытых бизнеса, новая жизнь с нуля. Не из новостей, а глазами очевидца. Зал плакал", – написала Мишель.

После выступления к ней подошли участницы из Испании, Финляндии и Норвегии. По словам украинки, они поблагодарили ее за рассказ, поскольку раньше слышали о войне в основном из новостей.

В финале Miss Eco International 2026 победу одержала представительница Мексики Пальмира Руис. Мишель Шотропа стала первой вице-мисс, а третье место заняла представительница Австралии Адриана Гравадор.

Во время конкурса украинка также представила символический национальный костюм Mriya Can Not Be Destroyed ("Мрію" невозможно уничтожить"), посвященный самолету Ан-225 "Мрія", уничтоженному российскими оккупантами во время атаки на Гостомель в 2022 году.

Еще одним образом Шотропы стало эко-платье Second Life, созданное из 22 тысяч бусин из переработанной бумаги и газет. Оно вошло в топ-5 лучших эко-нарядов конкурса.

"Зритель видит 30 секунд и никогда не видит четырех месяцев подготовки", – отметила Мишель, рассказывая о пути к своему второму месту.

Мишель Шотропа родом из Черновцов. Она имеет диплом магистра по маркетингу и менеджменту факультета международных отношений КНТЭУ, работала в сфере моды, участвовала в Неделях моды в Париже и Милане, а также является основательницей маркетингового и PR-агентства.

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