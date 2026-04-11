Кронпринцесса Норвегии появилась на официальном приеме с кислородной трубкой: что известно о ее диагнозе

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит в последнее время редко появляется на публике из-за ухудшения состояния здоровья, однако 10 апреля вместе с мужем, кронпринцем Хоконом, устроила прием для спортсменов, которые представляли страну на зимних Паралимпийских играх-2026. На официальном мероприятии она впервые появилась с кислородным катетером на лице, который помогал лучше дышать.

Как отмечает People, рядом с наследницей норвежского престола постоянно находился помощник, который, вероятно, держал в сумке небольшой кислородный концентратор. Ее Высочество имела необходимость воспользоваться этим аппаратом, ведь страдает хроническим фиброзом легких – неизлечимым заболеванием, при котором происходит рубцевание легочной ткани, что затрудняет дыхание.

"Я живу с серьезной болезнью, и именно она определяет мою повседневную жизнь сейчас. Именно недуг решает, смогу ли я вообще выполнять свои обязанности", – говорила кронпринцесса Норвегии в недавнем интервью.

О сложном диагнозе Метте-Марит королевский дворец сообщил в 2018 году. Кронпринцесса проходила необходимые процедуры, чтобы замедлить развитие болезни, а в октябре 2025-го года на один месяц взяла перерыв от исполнения обязанностей, чтобы пройти легочную реабилитацию. В конце того же года дворец объявил, что результаты обследований Метте-Марит указывают на "явное ухудшение состояния ее здоровья". Из-за неутешительных показателей в королевской семье рассматривают возможность трансплантации легких кронпринцессе.

Хотя болезнь заставила Метте-Марит отойти от королевских обязанностей, она продолжает откровенно говорить о своем диагнозе, что высоко оценили в норвежской организации, которая занимается поддержкой людей с заболеваниями сердца, легких и тех, кто перенес инсульт.

"Кронпринцесса Метте-Марит зарекомендовала себя как мужественного лидера, открыто заявляя о необходимости кислородной терапии. Для людей, страдающих заболеваниями легких, это означает гораздо больше, чем многие могут представить", – сказали в организации.

