Кризис среднего возраста? Леонардо Ди Каприо и Джордж Клуни покрасили волосы, чтобы скрыть седину. Фото до и после

Голливудские звезды Леонардо Ди Каприо и Джордж Клуни привлекли внимание поклонников неожиданными изменениями во внешности, что назвали в сети кризисом среднего возраста. Ди Каприо, 50-летний обладатель "Оскара", дебютировал с затемненными волосами, подкрашенной бородой и более выразительными бровями во время CinemaCon 2025 в Лас-Вегасе. А Клуни, 63-летний секс-символ, появился на публике с новым брюнетным оттенком волос, не оставив седины даже на щетине.

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Голливудские звезды всегда под прицелом камер, и их внешний вид часто становится темой для обсуждения, поэтому актеры решили позаботиться о своей внешности. Таким образом, как сообщает Daily Mail, Леонардо Ди Каприо произвел неожиданное изменение имиджа во время презентации своего нового фильма "Одна битва за другой", режиссером которого выступил Пол Томас Андерсон.

На красной дорожке актер позировал в черной одежде – замшевой рубашке и классических брюках. Вместе с ним мероприятие посетили его коллеги по ленте певица Теяна Тейлор и актриса Реджина Голл.

Сразу стало заметно изменения во внешности культовой звезды – волосы и борода стали гораздо темнее, что создало эффект омоложения. Этот шаг может вызвать дискуссии среди фанатов: Ди Каприо просто стремится иметь младший вид рядом с 26-летней девушкой-моделью Витторией Черетти, или это часть нового кинематографического образа.

Не менее интересную смену продемонстрировал Джордж Клуни, полностью сбривший бороду и усы, а также затемнивший свои волосы, придав ему глубокий брюнетный оттенок. Это резкое обновление имиджа стало неожиданностью, ведь долгое время актер оставался верен своему естественному седому виду.

Ранее OBOZ.UA писал, что вышел тизер фильма "Одна битва за другой" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В мировой прокат фильм должен выйти 26 сентября.

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