'Я врала вам'. Экс-супруга Остапчука ошеломила признанием об истинной причине развода и 'издевательствах' в браке: ей пригрозили заявлением

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, назвала истинную причину их развода в 2022 году. Она заявила, что якобы постоянно терпела эмоциональные издевательства со стороны экс-супруга, в частности, когда он был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому решила расторгнуть брак.

По словам нотариуса, долгое время она не хотела выносить скандальные подробности отношений с Остапчуком на публику, однако устала выслушивать негатив от его нынешней жены Екатерины, из-за чего и сделала эмоциональное признание. Подробности разрыва с ведущим Горняк раскрыла в своих Instagram-stories.

"Три года я терпела эмоциональные издевательства в браке, в состоянии алкогольного опьянения, и не только. Именно поэтому я развелась, потому что я решила спасти свою психику, свое эмоциональное состояние. Почему за свой выбор развестись и выйти из этого я сейчас должна нести ответственность? Я молчала, потому что не хотела разносить это все публично, потому что я хотела чтобы быстрее вообще это забылось. Я ходила к психологу, чтобы вытеснить это из своей памяти, приложила максимум усилий", – написала нотариус.

Как сообщила Кристина Горняк, во время брака Владимир Остапчук мог "послать ее 300 раз за вечер", а потом просить прощения. Кроме того, по словам нотариуса, позволял себе ведущий и крутить романы на стороне.

"Я врала вам эти годы, когда улыбалась, простите! Так же я врала и себе! И еще я врала, что в моих отношениях не было измены. Она была, но я ее тоже простила. И это сейчас не о новой жене, которая появилась еще когда мы были в браке, нет. Обо всем этом я молчала не ради кого-то, а ради себя. Мне стыдно было себе признаться, и я проработала это в терапии", – заявила экс-супруга Остапчука.

Отдельно Кристина Горняк обратилась к Екатерине Остапчук и подчеркнула, что она не имеет права поливать ее грязью или каким-либо образом комментировать ее профессиональную деятельность или личную жизнь.

Реакция жены ведущего

Владимир Остапчук пока не комментирует все упреки со стороны бывшей жены, а вот его нынешняя избранница молчания совсем не придерживается. В личном Telegram-канале Екатерина Остапчук сделала скриншот одного из сообщений Горняк и опровергла ее громкие заявления об "издевательствах".

"Когда человек прекращает быть алкоголиком и эмоциональным тираном ровно в момент развода, то возможно... Как бы это сказать. Кристина, ты любишь свидетелей. Так вот, все свидетели того, что ты не просыхаешь постоянно в stories, а Вова употребляет алкоголь трижды за полгода", – подчеркнула жена ведущего.

Кроме того, Екатерина Остапчук обратилась к Кристине Горняк с угрозой расставить все точки над "і" в скандальной ситуации в правовом порядке:"Все, больше комментировать не буду. Жди заявление".

