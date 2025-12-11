Олег Винник готовится женить сына: кто его 'тайная невестка' и чем занимается непубличный сын певца

Украинский исполнитель Олег Винник, который после начала полномасштабной войны уехал за границу, раскрыл интересные подробности о своем непубличном сыне Юлиане. По его словам, сейчас парень получает высшее образование в Германии, а также устраивает личную жизнь с девушкой, с которой, как надеется артист, в будущем свяжет себя узами брака.

Как отметил исполнитель, избранница Юлиана уже даже активно хозяйничает в квартире, которую арендует Винник в Берлине. Об этом исполнитель рассказал в интервью РБК-Украина.

"У меня на балконе есть помидоры, огурцы, паприка, чили. Это сажал не я, а моя, как я надеюсь, будущая невестка. Но так случилось, что за этим всем ухаживаю я", – поделился певец.

Чем занимается сын Винника

По словам исполнителя, Юлиан родился в Берлине в 2004 году. В столице Германии парень посещал детский сад, гимназию, а сейчас учится в университете. Кроме того, сын Олега Винника помогает ему с творческой деятельностью.

"У нас такое семейное хобби. Мы постоянно ездим, что-то снимаем (для соцсетей. – Ред.), ищем локации какие-то. Юлиан иногда снимает вместе с нами. У него очень оригинальные идеи, но, в большинстве случаев, он все монтирует. У него это круто получается. Это такой семейный подряд", – сказал исполнитель.

Ранее в сети появлялась информация, что Юлиан решил не идти по стопам отца и связал свою жизнь со спортом. Он участвовал в чемпионатах Германии по плаванию и даже занимал призовые места.

Кстати, в соцсетях появлялись и несколько фотографий, где Юлиан в детстве позировал на камеру со своей мамой Таюне. На редких снимках можно увидеть, что парень очень похож на Олега Винника.

