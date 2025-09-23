Подозрительный магазин, Mercedes и коллекция часов: что известно о девушке, которая получила цветы за 536 000 грн, и почему ее бизнес вызывает вопросы

На днях соцсети всколыхнул роскошный подарок – гигантский медведь из красных роз стоимостью 536 тысяч гривен. Его получила основательница бренда женской одежды DaLee – Даниэла Косянчук. История сразу стала предметом публичного обсуждения: во время войны, когда большинство украинцев экономит на базовых потребностях, такая демонстрация богатства прозвучала как "излишнее хвастовство".

Сначала ходили слухи, что подарок сделал народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дубнов, но впоследствии команда бренда заявила: цветочного медведя заказали сотрудники DaLee, чтобы "символизировать масштаб компании". Поэтому OBOZ.UA провел расследование и узнал, что известно о владелице таинственного бренда и какими ценными вещами она занимается.

Кто такая Даниэла Косянчук и почему попала в скандал

Имя Даниэлы Косянчук всплыло в публичном пространстве после "розового" инцидента. Если попросить оплату на ФЛП в магазине DaLee, именно ее фамилию озвучивают как расчетный счет владелицы.

На момент скандала девушка даже закрыла свой Instagram-профиль, чтобы избежать шквала критики. Однако в реестрах удалось найти детали, которые вызывают вопросы.

Ее ФЛП зарегистрирован 29 января 2025 года – всего семь месяцев назад. Основной вид деятельности: розничная торговля одеждой в специализированных магазинах (КВЭД 47.71). Дополнительно она указала обувь, интернет-торговлю и оптовую продажу. При этом официально зарегистрированных торговых марок на имя Косянчук нет.

Парадокс в том, что магазин DaLee работает с 2023 года, то есть, вероятно, два года функционировал без официального ФЛП или юридического лица.

Почему критикуют ее магазин DaLee

В соцсетях пользователи начали разбирать ассортимент DaLee и наткнулись на неприятные сюрпризы. Часть коллекции оказалась копиями или слишком похожими на вещи известных брендов или дешевых маркетплейсов.

Например:

синяя и розовая накидка-платье DaLee за 6 тысяч гривен оказалась полной копией модели Rat&Boa из весенней коллекции 2024 года, которая стоит 13 тысяч.

оказалась полной копией модели Rat&Boa из весенней коллекции 2024 года, которая стоит 13 тысяч. некоторые платья пользователи находили на AliExpress или SHAFA по цене в несколько раз ниже. Например, подобное розовому на Aliexpress будет стоить от 500 до 800 гривен, а черно-белое на SHAFA – 840 гривен при заявленных у бренда 12 тысячах гривен.

В комментариях под постами бренда можно увидеть возмущение покупателей:

"Безвкусица, потребительство, расточительство... Воспевание коррупции и содержанки".

"Как меня за*бало, что подобное этим вср*тым гламурным псевдоинфлюенсерам удешевляет само понятие моды".

"Антиреклама. Если можно в такое время сделать такую неуместную безвкусицу, то что же там за одежда?"

"Зашла посмотреть на "бутик". Страшные пеньюары на фоне кустов. Денег на фотографа и хорошую локацию нет, все ушло на медведя".

"Аккаунт со скрытыми лайками и комментариями, продающий рядовые вещи по оверпрайс ценам – классическая схема отмывания средств жены какого-то преступника".

Что в собственности

По официальным данным, из движимой собственности у Даниэлы Косянчук есть:

BMW X3 (2022 год, черный, универсал). Цена б/у авто примерно 50 тысяч долларов.

(2022 год, черный, универсал). Цена б/у авто примерно 50 тысяч долларов. Mercedes-Benz AMG G63 (2024 год, черный, универсал). Цена б/у примерно 250 тысяч долларов.

(2024 год, черный, универсал). Цена б/у примерно 250 тысяч долларов. Ducati Panigale V4S (2024 год, красный мотоцикл). Цена б/у в среднем 30 тысяч долларов. Известно, что покупка номеров ей обошлась в 115 200 гривен, а транспорт был приобретен в июне прошлого года.

Общая стоимость авто- и мотопарка Косянчук достигает примерно 330 тысяч долларов (13,5 миллионов гривен).

Кроме этого, в соцсети Threads обратили внимание и на ее коллекцию часов стоимостью 475 900 евро (23 миллиона гривен):

Patek Philippe Nautilus 5740 – €169 900

Audemars Piguet Royal Oak Openworked – €165 300

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph – €91 300

Rolex Datejust 126334 – €18 000

Hublot Classic Fusion Chronograph – €8 800

Часы мамы – Rolex Datejust 31 – €22 600

Проблемы с законом

Оказалось, что Даниэла Косянчук неоднократно становилась фигуранткой дел об админправонарушениях:

2017 год, Шевченковский суд Киева – штраф 10 200 грн и лишение права управления транспортом на год за вождение в состоянии опьянения.

– штраф 10 200 грн и лишение права управления транспортом на год за вождение в состоянии опьянения. Печерский суд Киева – аналогичное правонарушение (ст. 130 КУоАП). Тогда девушку освободили от ответственности в связи с истечением сроков привлечения.

