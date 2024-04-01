'Красавчик и дурында'. Сценическая мама Андрея Данилко показала их свежие фото

Популярная украинская актриса Инна Белоконь, которую обожают не только в Украине, но и далеко за ее пределами за образ очаровательной "мамы" Верки Сердючки, показала свежее фото с Андреем Данилко. Любимый дуэт предстал перед фанами без грима.

Смешное фото подняло настроение интернет-пользователям. Его "Инна Адольфовна" обнародовала на личной странице в Instagram.

На фото легендарный музыкант и пародист позирует в своем уже традиционном образе Total Black. Данилко стоит в куртке, кепке с рюкзаком за спиной, а на лице – неизменная черная маска, которую артист пообещал снять уже после победы Украины в войне с Россией.

Выражение лица Андрея Михайловича невозмутимое и несколько суровое. Инна Белоконь тем временем тоже старалась сделать серьезный вид, однако не получилось. Наверное, все из-за оригинального головного убора, который она решила одеть для фото. Так, звезда позировала в... подушке.

"Красавчик и дурында", – лаконично и остроумно подписала кадр актриса.

Комментаторы тем временем поспешили поблагодарить знаменитостей за хорошее настроение. Под публикацией они оставляют: "Люблю вас обоих", "А вообще мне нравится это произведение искусства", "Вы бомбезные, "Пиковая Дама" Акт 1", "Обожаю", "Идеальная мама, идеальная дочь".

Ранее OBOZ.UA писал о жизни и судьбе Инны Белоконь, показывая ее реальные фото с мужем и дочерью. Как оказалось, актриса без актерского образования мечтала быть врачом, однако три раза провалила поступление в медицинский. Все подробности и интересные факты – в нашем материале.

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