Короткая стрижка, вышиванка и борода: как изменился и чем зарабатывает Андрей Мацевко, который трижды ходил на талант-шоу. Фото

Прошло уже много лет с момента творческого затишья со стороны Андрея Мацевко, который трижды покорял телешоу "Х-фактор" и "Украина имеет талант". Однако примерно месяц назад он напомнил о себе, выпустив новую песню под названием "Дрон".

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Клип уроженца Ивано-Франковской области набрал 10 тысяч просмотров. OBOZ.UA решил узнать, как изменился и чем зарабатывается сейчас Мацевко.

С тех пор, как артист, называющий себя "народным", выступал на талант-шоу, его образ претерпел изменения. Больше Мацевко не отращивает длинные волосы и отпустил пышные усы.

Последние два года музыкант продает свои видеопоздравления в социальной сети Instagram. Он почти всегда выглядит одинаково: вышиванка, борода, короткая стрижка и очки. Таких роликов на его странице появляется несколько в день, поэтому можно предположить, что услуги певца достаточно востребованы среди его фанатов.

Украина о нем узнала во время первого сезона шоу талантов "Х-Фактор". Тогда харизматичный Мацевко, у которого были длинные волосы, покорил телезрителей, хотя и не произвел впечатления на членов жюри. Зато артиста начали приглашать на корпоративны. Позже он еще дважды пытался брать штурмом "Х-Фактор" и "Украина имеет талант", но это также не приводило к успеху.

Мацевко также неоднократно попадал в скандалы. В 2015 году появилась информация о том, что его задержали по подозрению в педофилии. Тогда сообщалось, будто певец предложил в соцсети интимную встречу 14-летнему парню. Позже дело было закрыто.

На этом все не закончилось. В Киеве Мацевко был задержан при попытке проехать в метро по фальшивому пенсионному удостоверению. Также писали, что он фотографировался с прохожими за деньги. Кроме того, он успел недолго поработать дворником в одном из коммунальных предприятий Ивано-Франковска.

Долгое время после этого о Мацевко не было ничего слышно, пока в 2021 году он неожиданно не выпустил авторский клип "Ровер едет". Композиция даже вошла в топ-100 украинских песен. Впоследствии была выпущена еще одна песня и клип под названием "Пляцки".

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