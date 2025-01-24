От героя мемов до воина и семьянина: как сейчас живет 'Четкий паца', которого год назад 'похоронили' россияне

Иван Мартынов, который был героем мемов и прославился в 2014 году благодаря фразе "Это мерзость", с начала полномасштабного вторжения России стал в защиту Украины в составе 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Звезда сети за 10 лет из "Четкого паца" превратился в семьянина и теперь его жизнь оборачивается вокруг семьи и военной службы.

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Иван Мартынов никогда не стоял по ту сторону общественной жизни украинцев. Он активно участвовал в Революции Достоинства, после этого попал в СИЗО, но неизвестные помогли оттуда выйти, затем знаменитость подписал контракт с армией и уже после 24 февраля 2022 года демобилизовался на фронт. OBOZ.UA расскажет, как сейчас живет "Четкий паца".

Проживает Иван Мартынов в Ровенской области вместе с женой Ольгой Кравчук и дочкой, которая родилась в конце 2023 года, однако больше времени мужчина проводит на фронте. Домой военный возвращается во время отпусков, которые длятся в среднем 10 дней. В отношениях он уже более 3 лет. Из-за войны "Четкий паца" не смог быть на родах у жены, а женился он в военной форме.

Для семьи также стал потрясением период, когда в соцсетях россияне "похоронили" Ивана Мартынова. На фронте танки обстреляли его позицию, из-за чего пострадали несколько личных вещей. Однако из-за того, что военные находились в "норах", никто из личного состава не получил ранения. В то же время россияне решили иначе и запустили сетью фейковую новость.

Напомним, весной 2023 года "Четкий паца" женился на Ольге Кравчук. Хотя пара проживает в Ровенской области, но церемония росписи проходила в Хмельницком. Через 8 месяцев у Ивана Мартынова родилась дочь.

Ранее военный признавался, что после победы Украины намеревался жениться (эта цель уже достигнута) и уехать в путешествие.

Напомним, "Четкий паца" стала популярным интернет-мемом после того, как в 2014 году на вопрос об отношении к удорожанию доллара ответил: "Это мерзость".

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