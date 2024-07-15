Королевский эксперт назвала 'секретное оружие', которое часто использует Кейт Миддлтон во время борьбы с раком

Детали жизни членов семьи монархов Великобритании почти всегда становятся публично известными. Недавно принцесса Уэльская заявила, что ей диагностировали онкологическое заболевание. Бывшая королевская корреспондентка Дженни Бонд рассказала, что у Кейт Миддлтон есть "секретное оружие", к которому обращается в трудные времена.

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Эксперт отметила, что Герцогиня Эдинбургская Софи неоднократно превращалась в "близкую подругу" женщин династий, ведь понимала, какие испытания им придется преодолеть. The Mirror пишет, что, именно из-за доброты и преданности, ее считают "тайным оружием" семьи монархов.

"По своей природе Софи добрый и щедрый человек, который всегда был рад выступить в роли наставника, доверенного лица или, иногда, просто девушки, с которой можно посмеяться. Поэтому я не сомневаюсь, что Кейт часто обращалась к Софи. Их часто видели вместе, когда они наслаждались приватными шутками на публике. Они больше похожи на сестер, чем на тетю и племянницу. Софи сохранила девичий характер, тогда как Кейт, возможно, из-за своей ведущей роли в семье, выглядит взрослой не по годам", – рассказала Дженни Бонд.

По словам журналистки, Герцогиня Эдинбургская стала сильной поддержкой для принцессы Уэльской в наиболее кризисные моменты, связанные с ее здоровьем. Софи, вместе со своим мужем принцем Эдвардом, оказывала Кейт Миддлтон как моральную, так и практическую помощь, переняв на себя дополнительные обязанности монархов.

Ранее OBOZ.UA писал о первом выходе в свет Кейт Миддлтон после диагностирования онкологического заболевания.

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