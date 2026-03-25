Королева красоты отказалась сниматься для Netflix из-за роли, которая выставляет украинок в унизительном свете

Украинская модель и обладательница титула "Мисс Супранационал Украина 2025" (Miss Supranational Ukraine 2025) Екатерина Билык отказалась от участия в проекте Netflix, несмотря на то, что рассматривалась на одну из главных ролей. Причиной стала концепция сериала, которая, по ее словам, формирует стереотипный и унизительный образ женщин из Восточной Европы.

Инфлюенсер рассказала в интервью телеканалу D1, что получила предложение непосредственно от представителей стриминговой платформы через официальный аккаунт в соцсетях. Она прошла предварительный этап общения и рассматривалась как кандидат на одну из ключевых ролей в сериале.

По словам Билык, проект был связан с темой "Девушки из Восточной Европы", и сосредотачивался на демонстрации роскошного образа жизни. Речь шла о дорогих автомобилях, элитных вечеринках и образе женщин, сведенном к легкомысленному стилю жизни.

"У меня уже был запрос от Netflix о съемках в сериале, но он мне показался несколько легкомысленным. Он был о Eastern European Girls. Они ожидали, что мы будем показывать люкс, дорогие машины, легкомысленную жизнь, жизнь элиты. Сначала это выглядело престижно, но я решила отказаться по ряду своих причин и убеждений", – объяснила модель.

Билык отметила, что после детального обсуждения проекта взяла небольшую паузу для принятия решения. Она взвешивала как возможные карьерные перспективы, так и репутационные риски, связанные с участием в подобном контенте.

"Я поняла, учитывая мои дальнейшие цели, что это может повлиять как положительно, так и очень негативно. Они хотели снять очень стереотипный сериал о роскошной жизни. И я не уверена, что это положительно повлияло бы на мой имидж. У меня было очень много колебаний, но в конце концов о том решении, которое я приняла, не жалею", – добавила она.

По ее словам, она стремится работать над более глубокими ролями с драматургией и внутренней трансформацией персонажей.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская актриса Анастасия Пустовит раскрыла, чем отличаются интимные сцены в кино в Украине и за рубежом. Она подчеркнула: на западных площадках безопасность и психологический комфорт артиста защищены на юридическом уровне, тогда как в Украине актерам до сих пор приходится сталкиваться с "постсоветской системой".

