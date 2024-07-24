Король Чарльз и Кейт Миддлтон назвали поразительное количество писем, которые они получили после новостей о раке

Согласно многовековой традиции, представители королевской семьи Великобритании опубликовали ежегодный финансовый отчет и Отчет о суверенных грантах, раскрывающих обществу основные аспекты их работы. В официальный доклад добавили поразительную статистику из почты монархов, согласно которой король Чарльз III и Кейт Миддлтон получили 27 000 писем с поддержкой после диагностирования онкологического заболевания.

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По опубликованным данным, в течение года в Букингемский и Кенсингтонский дворцы поступило 138 303 сообщения, пятая часть из которых касалась подбадривания отца и жены принца Уильяма, пишет People. Официальное объявление об обнаружении рака у короля Чарльза появилось 5 февраля, Кейт Миддлтон сообщила о начале прохождения химиотерапии 22 марта.

После диагностирования онкологического заболевания, представители семьи монархов Великобритании долгое время не посещали публичных мероприятий, с целью улучшения состояния здоровья. Принцесса Уэльская и король Чарльз продолжали постоянную работу за кулисами, чтобы постепенно выходить в люди.

Кейт Миддлтон была искренне поражена большим количеством подбадриваний, полученных от ценителей семьи монархов. Во время одного из своих обращений, в котором представительница Кенсингтонского дворца отметила, что состояние ее здоровья значительно улучшилось, она поблагодарила граждан: "Я была поражена всеми добрыми сообщениями поддержки и поощрения за последние несколько месяцев. Это действительно изменило многое для нас с Уильямом и помогло нам обоим в трудные времена".

Король Чарльз лично ознакомился с определенным количеством добрых писем поддержки. Его Высочество отметил, что большинство сообщений заставили его заплакать.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что королю Чарльзу ІІІ и королеве Камилле пришлось прервать публичное мероприятие на Нормандских островах из-за угрозы их безопасности.

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