Чарльз ІІІ и Камилла прервали публичное мероприятие на Нормандских островах из-за угрозы их безопасности

Король Великобритании Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла вынуждены были прервать публичное мероприятие на Нормандских островах из-за угрозы их безопасности. Как сообщается, охрана монархов заподозрила возможное покушение на правителей, поэтому отвела их в гостиницу, чтобы проверить теорию.

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Как пишет The Telegraph, тревога оказалась ложной, поэтому король и королева уже через 20 минут вернулись к исполнению своих публичных обязанностей.

Супруги провели уже несколько встреч в рамках двухдневного визита на Нормандские острова. Монархи разместились в отеле Pomme d'Or, где пересидели напряженные 20 минут.

Очевидцы сообщили СМИ, что причиной тревоги охранников мог стать подозрительный дрон, который летал неподалеку. Большинство людей и не заметили его, включая короля и королеву.

Лишь когда охранники подошли к монархам и тихо сообщили им о возможной угрозе, настроение вокруг изменилось, рассказали очевидцы.

"Он не выглядел паникующим, но был достаточно строгим. Они просто выпроводили его. Очень жаль, ведь он остановился поговорить с нами по собственной инициативе", – сказал владелец местного магазина, где торгуют морской солью.

Источник, приближенный к королевской семье, подтвердил: "Был небольшой повод для беспокойства. Расследование оказалось ложной тревогой, были приняты все меры предосторожности, и вскоре после этого программа возобновилась".

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