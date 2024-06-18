Копия отца. В сети сравнили принцессу Шарлотту с юным принцем Уильямом

В сети активно обсуждают сходство принца Уильяма и его 9-летней дочери принцессы Шарлотты. В минувшие выходные королевская семья порадовала фотографов своим присутствием на параде Trooping The Colour. На торжествах заметили даже Кейт Миддлтон, которая не появлялась на публике с декабря прошлого года.

Видео дня

Внимание подданных было приковано не только к супругам Уэльским, но и к их детям, в частности к юной Шарлотте. На одном из фото можно увидеть, насколько принцесса похожа на Уильяма: черты лица девочки подобны папе, пишет HELLO.

Между тем, другие королевские подданные поделились изображением Шарлотты в карете. Рядом пользователи поместили фото принца, сделанное в 2001 году, когда ему было около 15 лет. "Она действительно его мини-копия, и он похож на свою покойную мать, поэтому Шарлотта тоже похожа на бабушку Диану", –прокомментировал один из поклонников в социальных сетях. "Она действительно дочь своего отца", – согласился другой.

Принц Уильям даже принял свою детскую фотографию за снимок Шарлотты, когда посетил Брэдфорд в 2020 году. После подтверждения того, что на фото действительно запечатлен он, а не маленькая дочь, он сказал: "Боже, так похоже на Шарлотту. Это невероятно, я такого раньше не видел. Очень похожи".

Герцог Кембриджский очень похож на свою покойную мать Диану. Многие фанаты королевской семьи также прокомментировали сходство Шарлотты с ее бабушкой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сын Кейт Миддлтон заметил интересный момент во время первого в 2024 году появления принцессы на публике: 10-летний Джордж был смущен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!