Концерт Кристины Соловий в Черкассах сорвался из-за воздушной тревоги: певица продолжила выступление на улице. Видео

Украинская певица Кристина Соловий не смогла завершить состоявшийся накануне концерт в Черкасской областной филармонии. Причиной тому явилась угроза ракетных обстрелов со стороны России. Из-за воздушной тревоги артистке и зрителям пришлось покинуть концертный зал.

Видео дня

Однако Соловий не растерялась и продолжила выступление на улице города. "Черкассы, спасибо вам за вечер. Нам не удалось его провести так идеально, как планировали, но я уверена, что еще вернусь и мы наверстаем потерянное. Из-за страны-террориста мы не смогли продолжить концерт в филармонии и пели вместе уже на улице", – написала исполнительница на своей Instagram-странице.

Звезда добавила, что не смогла должным образом завершить перфоманс из-за состояния здоровья, ведь перед концертом в Одессе Соловий простудила голосовые связи. "Благодарю всех, кто пришел, – мне чрезвычайно горько, что мы не смогли провести этот вечер так, как хотели. Лучшее, что мы можем сделать, – это поддерживать наши Силы обороны. Чтобы как можно скорее наши концерты, наши жизни и наши моменты счастья не прерывал звук воздушной тревоги", – подытожила знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Кристина Соловий попала в громкий скандал из-за поцелуя ребенка на концерте: "Это педофилия". Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!