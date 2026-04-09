Конфликт вокруг продолжения 'Кофе с кардамоном'. Елена Лавренюк озвучила, дошло ли дело до суда

Продолжение исторической костюмированной драмы "Кофе с кардамоном" еще задолго до телепремьеры (лента выходит в эфире СТБ) оказалось в центре внимания. И дело не только в мощном актерском составе – в проекте собрались звезды: Ада Роговцева, Алексей Гнатковский, Елена Хохлаткина, Александр Кобзарь и многие другие известные артисты. Не меньше резонанса вызвала и другая тема – громкий конфликт с автором романа "Мелодия кофе в тональности кардамона", который лег в основу первого сезона.

Продюсер сериала и исполнительница главной роли Елена Лавренюк в разговоре с OBOZ.UA рассказала, дошла ли эта ситуация до суда, как ранее анонсировала Наталья Гурницкая, или все же осталась на уровне публичных заявлений. Мы пообщались с актрисой на премьере фильма "На драйве", который выходит в широкий прокат с 9 апреля.

Известно, что во время съемок продолжением сериала "Кофе с кардамоном" работа оказалась под угрозой из-за конфликта с писательницей Натальей Гурницкой, которая заявила о нарушении ее авторских прав. Автор утверждала, что съемки второго сезона "Кофе с кардамоном. Сила земли" происходят без ее согласия и, по ее мнению, выходят за пределы прав, предоставленных продюсерам во время адаптации первой части. Зато творческая команда сериала настаивала, что второй сезон не является прямой экранизацией произведений Гурницкой, а представляет собой самостоятельную историю.

"У нас очень классные отзывы: кому-то ближе первый сезон, кому-то – второй, и это естественно, – рассказывает Елена Лавренюк. – Уже, откровенно говоря, зритель перестал жить ожиданиями героев из первого сезона – приняли новую историю такой, какая она есть. Относительно Натальи Гурницкой – да, она озвучивает свои претензии публично, однако в юридическую плоскость эта история не переходит. Сериал уже несколько месяцев доступен на платформе Киевстар ТВ, но никаких судебных исков подано не было. Зато дискуссия продолжается преимущественно в соцсетях. Я периодически вижу эти сообщения, госпожа Наталья активно пишет везде, где только может, и, честно говоря, я уже к этому привыкла".

"Думала ли я над тем, чтобы возобновить отношения с госпожой Натальей? А как именно это могло бы выглядеть? – продолжает Елена Лавренюк. – Еще до старта съемок второго сезона мы пытались сделать все, чтобы работать с ней. Но госпожа Наталья выбрала другой путь. О третьем сезоне скажу откровенно: запрос от зрителей действительно есть, но нужно понимать, что такой проект – это очень дорогая история. Поэтому такая возможность теоретически существует, но пока мы к этому вопросу не возвращаемся. Второй сезон имеет завершенную историю, финал".

Во втором сезоне снялись Ада Роговцева, Елена Хохлаткина, Надежда Хильская, Тарас Цимбалюк, Иван Довженко, Зоя Лавренюк, Полина Арно, Иван Билаш, Лариса Руснак и другие известные актеры. Главные мужские роли сыграли Александр Кобзарь и Алексей Гнатковский.

– Елена, скажите, переросли ли рабочие отношения в дружбу в реальной жизни – скажем, с Алексеем Гнатковским, который сыграл в ленте, или с Владимиром Дантесом, с которым играли влюбленных в фильме "Все оттенки соблазна"?

– Да, мы постоянно пересекаемся, у нас действительно теплые, дружеские отношения – и на съемочной площадке, и вне ее. Часто видимся на премьерах, различных событиях, поддерживаем друг друга. Но это скорее профессиональная дружба. Мы не настолько близки, чтобы, скажем, приглашать друг друга домой на праздники. У меня есть подруги из актерской среды. Ксения Жданова, Людмила Смородина – она, кстати, моя кума, крестила мою младшую дочь. Мы знакомы еще с моих 15 лет.

