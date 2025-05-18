Кончита Вурст провидица? В сети заметили интересное совпадение с объявлением победителей Евровидения. Видео

В сети появилась нарезка, на которой Кончита Вурст – австрийский победитель Евровидения 2014 – четыре раза подряд угадывает, кто станет лауреатом песенного конкурса, еще до официального объявления результатов. На видео артистка спокойно, без всяких сомнений, называет страну-победительницу – и каждый раз попадает.

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Соответствующее видео появилось в Telegram-паблике еврофанов OGAE Ukraine. "Кончита Вурст 4 раза угадывала победителей – она что-то знает?" – прокомментировали авторы страницы.

Ей удалось правильно назвать победителей 2022-2025 годов: Украина (Kalush Orchestra), Швеция (Лорин), Швейцария (Nemo) и Австрия (JJ).

Напомним, Кончита Вурст – сценический образ австрийского певца Тома Нойвирта, который прославился в 2014 году после триумфа с песней Rise Like a Phoenix. Его появление в платье, с профессиональным макияжем и густой бородой стало символом свободы самовыражения, принятия и слома гендерных рамок.

За десять лет со времени своей победы Кончита не потеряла узнаваемости: она до сих пор появляется в ярких сценических образах, носит парики, платья, а ее борода стала неотъемлемой частью публичного образа. В то же время, в повседневной жизни Том Нойвирт предпочитает рубашки, майки и кепки, хотя фаны до сих пор редко видят его без макияжа.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы неоднозначно отреагировали на победу Йоханнеса Пича в финале Евровидения 2025. Он вышел на международную арену музыкального соревнования с треком Wasted Love и смог запасть в душу как национальному жюри, так и зрителям, ведь в сумме получил 438 баллов, которые и принесли ему победу.

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