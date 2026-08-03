"Кому-то это было выгодно". Вакарчук признался, почему раньше смеялся над гениальными украинскими песнями и как на самом деле появилась "шароварщина"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук признался, что в 15 лет считал многие известные украинские песни "кринжем" и даже смеялся над ними. В то же время сейчас музыкант убежден: проблема была не в самих композициях, а в том, что украинскую эстраду сознательно пытались сделать дешевой и карикатурной.

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Об этом артист рассказал в подкасте Unzip. Вакарчук вспомнил, что в юности не воспринимал многие легендарные украинские хиты, хотя сегодня оценивает их совсем иначе.

"Если я тебе скажу так: 15-летним парнем я над ними смеялся, для меня все эти песни были кринжем. Я считал, что слушать все это абсолютно невозможно", – признался певец.

По словам артиста, с годами он понял, что ошибался. По его мнению, многие украинские композиции прошлого имеют блестящие мелодии, сильные тексты и запоминающиеся припевы, а впечатление портили лишь аранжировки, которые сегодня звучат устарело.

В то же время Вакарчук выразил убеждение, что образ так называемой "шароварщины" в украинской популярной музыке формировался не случайно.

"Кому-то было выгодно превращать украинскую популярную музыку в кринж. Это делалось сознательно. Но, тем не менее, многое из этого дошло до слушателей, и слава Богу, что дошло", – заявил музыкант.

Он пояснил, что до слушателей дошли лишь несколько десятков действительно сильных композиций из сотен, написанных в тот период. По его словам, множество слабых и примитивных песен вытесняли качественный материал, из-за чего у людей и сформировалось искаженное представление об украинской эстраде.

Несмотря на это, артист рад, что немало композиций все же пережили свое время. Сегодня он называет "и сами песни, и тексты, и хуки, и мелодии просто гениальными" и считает их важной частью украинского музыкального наследия.

Ранее OBOZ.UA писал, что Святослав Вакарчук рассказал, использует ли он ИИ для написания песен.

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