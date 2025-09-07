'Ничего с этим не сделать': Вакарчук сказал, использует ли он ИИ для написания песен

Известный украинский исполнитель, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, по его собственному признанию, "серьезно" относится к понятию "искусственный интеллект" и не собирается конкурировать с ИИ. Однако для создания новых композиций группы Вакарчук услугами ИИ не пользуется.

ИИ продолжит развиваться и "ничего с этим не сделать, как нельзя было сделать с изобретением парового двигателя или электричества", отметил исполнитель в подкасте "СучЦукрМуз". Но лично Вакарчуку помощь ИИ не нужна, потому что он "делает музыку для себя" и "получает от процесса удовольствие".

"Все умные люди, вменяемые люди понимают, что прогресс движет нами, а не мы движем прогрессом. Хотим мы этого или нет. Так устроено человечество с нашей любовью к совершенствованию, с нашим тщеславием, с нашей ленью, с нашим абстрактным мышлением", – отметил музыкант.

Почему музыку Вакарчука связывают с ИИ

Исполнитель утверждает, что он пошутил, когда сказал, что песню "Без тебя меня нет" написал ИИ.

"Те, кто знает меня, понимают, что я бы никогда в жизни этим не занимался. Но журналистам это так понравилось, что до сих пор многие говорят, что якобы "Океан Эльзы" является первым украинским коллективом, который обратился к искусственному интеллекту", – рассказал музыкант.

Вакарчук добавил, что если искусственный интеллект научится делать музыку в стиле "Океана Эльзы" и она будет нравиться людям, то не будет выступать против их выбора слушать такие композиции.

Что еще сказал исполнитель

"Никто не заберет у меня право творить. Ни один искусственный интеллект не заберет у меня, человека, право творить", – считает бывший народный избранник.

Отдельно Святослав Вакарчук высказался о творчестве младшей коллеги по сцене Klavdia Petrivna (настоящее имя – Соломия Опрышко). По мнению музыканта, появление загадочной исполнительницы в индустрии отечественной музыки – крутое явление, однако к концепции ее образа он относится несколько двояко. А как же и почему – читайте здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине презентовали Дія.AI – первый в мире государственный виртуальный ассистент на базе искусственного интеллекта и первый, предоставляющий услуги прямо в чате. Он может быстро найти нужную государственную услугу, проверить сведения из реестров или заказать необходимый документ.

