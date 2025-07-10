Компания основателя Atlas Weekend стала управителем Октябрьского дворца в Киеве: какие изменения ждут МЦКИ

Бывшим Октябрьским дворцом теперь будет управлять компания основателя Atlas Weekend. Сегодня Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало Международный центр культуры и искусств (МЦКИ) победителю конкурса на управление ООО "Комбинат Плюс".

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе АРМА. И добавили, что Договор они подписали сроком на 5 лет.

По их словам, сумма ежемесячного гарантийного платежа составляет 2 млн гривен и 99,9% от суммы полученной прибыли.

В пресс-службе агентства рассказали, что владельцем ООО "Комбинат Плюс" является Дмитрий Сидоренко – основатель украинских культурных проектов (Atlas Festival, площадки Atlas, террасы ТРЦ Gulliver и ТРЦ River Mall, концертные агентства AConcert и PMK) с более чем 20 летним опытом работы в сфере интертеймента. И отметили, что благодаря этому решению государство вернуло контроль над важным культурным и экономическим объектом.

Дмитрий Сидоренко назвал МЦКИ одним из ключевых культурных центров столицы, который является не только экономически, но и символически важным для страны. В его планах превратить центр в современное, инклюзивное, доступное пространство для концертов, образовательных и культурных мероприятий.

"Также мы будем активно работать над привлечением спонсоров и международных партнеров к финансированию развития пространства. Наша команда – это не только опыт в музыке, но и стремление к качественным трансформациям пространства и общества", – отметил он.

Также в АРМА отметили, что 11 июля, в 14:00 в МЦКИ состоится пресс-конференция, тема которой: "Передача МЦКИ новым Управителям".

Спикерами будут:

Дмитрий Сидоренко – группа компаний Атлас, которая взяла в управление МЦКИ Влад Ляшенко – группа компаний Атлас, которая взяла в управление МЦКИ Елена Дума – Глава АРМА Игорь Чулой – директор Департамента менеджмента активов.

Форму для аккредитации на пресс-конференцию можно заполнить тут.

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