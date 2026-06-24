Колготки в сетку и дерзкое мини: 67-летняя Мадонна блеснула фигурой в новом провокационном наряде

67-летняя поп-икона Мадонна стала одной из самых ярких гостей показа мужской коллекции Saint Laurent весна-лето 2027. Мероприятие состоялось 23 июня в рамках Недели моды в Париже. Для выхода звезда выбрала эффектный и довольно провокационный образ.

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OBOZ.UA покажет фото знаменитости с этого светского мероприятия. Мадонна появилась в вишнево-красном кружевном мини-платье с длинными рукавами, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Короткий подол позволил продемонстрировать ноги в колготках с мелкой сеткой. Это придало наряду еще больше дерзости, которую так любит сама Мадонна.

Интересной оказалась обувь артистки – ярко-розовые туфли-слингбеки Saint Laurent с контрастным черным носком и высокими шпильками. Дополнили образ большие коричневые солнцезащитные очки и сумка карамельного оттенка с короткой ручкой.

На мероприятии Мадонна сидела в первом ряду вместе с такими знаменитостями, как Чарли XCX, Кейт Мосс, Деби Мазар и Коннор Сторри, внимательно наблюдая за новой коллекцией Энтони Ваккарелло.

Мадонна известна своими экстравагантными образами. Например, в мае она эпатировала на красной дорожке в "ведьминском" платье с кораблем на голове и "шабашем" с семью моделями. Ее образ был вдохновлен картиной Леоноры Каррингтон "Искушение святого Антония. Фрагмент II" 1945 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы были в восторге от фигуры 67-летней Мадонны на Coachella. Пользователи отмечали, что поп-звезда продемонстрировала выносливость и работоспособность, которые не всем удается сохранить даже в гораздо более молодом возрасте.

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