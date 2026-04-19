'Она высасывает энергию из молодых мальчиков': украинцы в восторге от формы 67-летней Мадонны на Coachella. Видео

Украинцы активно обсуждают появление 67-летней Мадонны на фестивале Coachella в США, где певица неожиданно вышла на сцену во время выступления Сабрины Карпентер. Пользователи обратили внимание как на физическую форму артистки, так и на ее энергию, однако реакции разделились – от восхищения до критики и скепсиса.

Часть комментаторов в Threads откровенно восхищается видом поп-звезды и ее способностью держать сцену в 65+. Пользователи пишут, что Мадонна демонстрирует выносливость и работоспособность, которые не все могут сохранить даже в значительно более молодом возрасте.

Некоторые иронизируют по поводу ее личной жизни, шутя, что артистка "высасывает жизненную энергию из молодых парней", с которыми имеет романы, но одновременно называют ее сильной и уверенной женщиной, которая не теряет актуальности.

"Madonna в 65+ – молодость, энергия, сцена, жизнь. Кто-то – "я уже не в том возрасте". Серьезно?"

"Давайте помнить о главном: ее внешний вид, тело, энергия и стиль – составляющая ее работы. Это буквально ее работа – быть в форме, чтобы давать концерты. Именно поэтому она имеет большие возможности и больше времени на себя, ведь ее внешность и вокальные данные – ее хлеб".

"Я была на концерте Мадонны. Она впахивает по два часа на сцене, но видно, что ей это дается нелегко, потому что 65+ – это 65+, и никакое бабло и косметические процедуры этого не изменят. Шоу, кстати, у нее классное и она действительно мощная женщина".

"Она высасывает жизненную энергию из молодых мальчиков, с которыми романы заводит. Последние были лет на 35–40 моложе ее. Так держать, женщина".

"Ее задача – иметь такой вид. Это одно из главных ее бизнесов – свой внешний вид. Не забывайте, как работает поп-культура".

"Мадонне – 65 лет, посмотрите какое состояние кожи на ногах".

"Если человек будет всю жизнь заниматься тем, что любит, а еще его работа будет напрямую зависит от того, как он выглядит, то даже в 80 (как очаровательная Шер) будет выглядеть прекрасно".

"Она уникальна. Идет в ногу со временем, поэтому всегда актуальна. Сильная и смелая. И не в деньгах дело".

Отдельная часть дискуссии касается сравнений с "обычными" женщинами. Некоторые украинцы отмечают, что пример Мадонны некорректно переносить на реальность большинства, ведь ее внешний вид – часть профессии, которая предусматривает доступ к лучшим условиям: персональному уходу, медицине, питанию и тренировкам. Также вспоминают о разнице в социальных условиях и уровне стресса между США и Украиной, особенно в контексте войны.

"У нее много денег".

"Она не сапала огород, она не ела жареную картошку, потому что имела деньги на хорошую еду, она имеет деньги на отдых, уход и доступ к качественному медицинскому обслуживанию, она не живет в постоянном фоновом стрессе, где заработать денег, накормить детей, потом – как выжить на пенсию".

"Она буквально всю свою жизнь работает над своей внешностью. Лучшее питание, контроль здоровья, физическая активность, косметологи, правильный спорт и еще куча всего, о чем мы не знаем. Не говорю, что все супер легко и прекрасно в ее жизни, но, я вас умоляю, прекратите подавать суперстар в пример обычной девушке/женщине".

"Скажите это среднестатистической женщине в Украине, которую считают "старой" для работы, поэтому ее заменяют на младшую, которая получает пенсию 5000 грн, живет в войне, возможно кто-то из ее близких на фронте. Какая там энергия и желание что-то делать?"

"Вы решили сравнить Мадонну и украинскую женщину среднестатистическую?"

"Ни один американец не видел войны на своей территории. Ни одно поколение украинцев не жило без войны".

"У нее нет 20 соток огорода. Она не знает что такое тяпка".

Выступление Мадонны на Coachella

Само появление Мадонны на Coachella стало неожиданностью: она присоединилась к 26-летней коллеге Сабрине Карпентер в конце сета, исполнив хиты Vogue и Like a Prayer, а также представив новый дуэт, который, по слухам, войдет в будущий альбом Confessions II. Во время выступления певица также обратилась к публике, отметив объединяющую силу музыки.

Артистка отметила, что ее возвращение на фестиваль имеет символическое значение – ровно 20 лет назад она впервые выступила на Coachella. По ее словам, в этот раз она даже надела те же сапоги, корсет и куртку, что и во время дебюта, назвав это "моментом замыкания круга".

