'Когда-то хотела 5 детей, больше не хочу': 21-летняя Верба родила дочь и рассказала о сложных схватках

21-летняя украинская блогер-миллионница Юлия Верба впервые стала мамой. 18 сентября у инфлюэнсера родилась девочка ростом 54 см и весом в 3,660 кг.

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Радостной новостью Верба сразу поделилась на своей Instagram-странице, опубликовав фото с новорожденной малышкой. Блогер активно освещала свою беременность в соцсетях, в частности откровенно рассказала и о сложном процессе родов.

За два дня до рождения первенца, 21-летняя инфлюэнсер сообщила о плохом самочувствии. Верба, срок которой превышал 40 недель, жаловалась на отеки и повышенное давление. По рекомендации врача, блогер легла в роддом, а по прогнозам ребенок должен появиться на свет до 20 сентября.

17 сентября специалисты в больнице решили стимулировать процесс. "Сказали, буду пробовать сама (рожать. – Ред.), если в случае чего не получится – тогда кесарево. Но я буду стараться", – отвечала Юлия на вопрос подписчиков. На следующий день блогер вышла на связь и рассказала фанатам, что у нее начались сложные схватки. "Схватки – это самое худшее, что я чувствовала в жизни. Я просто думала, что отъеду. Сейчас уже с эпидуралкой лежу и можно снова жить. Когда-то я хотела пять детей, больше не хочу..." – рассказала инфлюэнсер в своем Telegram-канале.

Впоследствии Верба сообщила: "Нет открытия. Кесарево" и уже вскоре новоиспеченная мама держала на руках маленькую дочь. Несмотря на боль и тяжелые роды, Юлия призвала будущих мам не пугаться, ведь это ее личный опыт. "Сейчас девушки, которые не рожали, еще начитаются мой Telegram и будет страшно им... Видите, у меня так больно. А у вас может быть по-другому. Некоторые родят и вообще живчик", – говорится в сообщении.

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