'Когда работаешь с едой, рано или поздно кого-то отравишь': Клопотенко признался, как бы поступил на месте Кацурина, в ресторане которого нашли сальмонеллу

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился, как вел бы себя на месте своего коллеги Миши Кацурина, в чьем заведении "Китайский привет" отравились 118 гостей из-за сальмонеллеза. По словам звезды шоу "МастерШеф", он не привлекал бы к инциденту так много внимания, а просто извинился бы перед посетителями и сообщил, что стало причиной.

Об этом кулинарный эксперт заявил в подкасте "Гуртом та вщент". По мнению Клопотенко, реакция Кацурина на массовое отравление и коммуникация через соцсети стали своего рода хорошим маркетинговым ходом.

"Я бы так не делал. Люди отравились, ты определил причину, закрыл заведение, вызвал нужную службу, она проанализировала, сделала выводы, ты сделал свои какие-то выводы. Ты говоришь, в чем причина, это открытый процесс. Но это прям хороший маркетинговый ход, потому что люди все равно об этом услышали, этот "Китайский привет" на устах. Я думаю, люди туда точно будут ходить. Как по мне, я бы не фоткал. Просто сказал бы, мол, извините, вот причина, мы ее обнаружили", – заметил ресторатор.

По словам Евгения Клопотенко, в какой сфере ни работал бы человек, рано или поздно могут произойти неприятные ситуации. Это касается и кулинарии.

"Когда работаешь с едой, рано или поздно ты кого-то отравишь. Ну вот когда говоришь, ты рано или поздно скажешь х*рню. Ты не можешь говорить много и всегда четко", – добавил повар.

Что известно о массовом отравлении в заведении Кацурина

13 июля в самом центре Львова состоялось официальное открытие ресторана "Китайский привет". Уже через несколько дней Миша Кацурин сообщил, что отравился в собственном заведении. К сожалению, такая же судьба постигла и других гостей ресторана. По данному факту следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Позже стало известно, что общее количество пострадавших достигло 119, включая владельца. После проведения лабораторных исследований было установлено, что все продукты питания соответствовали нормам, а вот у двух поваров обнаружили сальмонеллез. Они, как и другие гости, ели сингапурский чизкейк, который и вызвал отравление.

И все же 5 августа состоялось второе открытие "Китайского привета" во Львове. Кацурин провел видеоэкскурсию по заведению и рассказал об обновлениях в работе. Интересно, что перед открытием ресторан освятил священник отец Михаил.

Впоследствии Госпродпотребслужба Львова оштрафовала Мишу Кацурина на 48 тысяч гривен. Причиной стало то, что во время проверки эксперты выявили в ресторане нарушение правил мытья и хранения инвентаря, неправильную организацию хранения продуктов, отсутствие контроля температурных режимов, отсутствие маркировки и другие недостатки. Кроме этого, часть персонала не имела медицинских книжек.

