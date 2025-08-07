Стендап-комик потроллил ресторан Кацурина, в котором отравились 118 гостей: притворился китайцем, заказал банкет с 'продолжением'

На шоу стендап-комиков NABARI, которое каждый раз удивляет провокацией и юмором "на грани", произошел громкий сатирический эпизод: один из гостей вечера, Александр Качура, прямо в прямом эфире позвонил в ресторан сети "Китайский привет", связанный с ресторатором Михаилом Кацуриным, и попытался заказать банкет на 76 человек с намеком на "острые ощущения" и "просроченные продукты".

Это задание было частью интерактивной части шоу, где комики выполняют абсурдные или рискованные пранки. Вместе с Богданом Богаченко Качура стал участником сценки, в которой ему поручили под видом китайца позвонить в ресторан и договориться о "веселом банкете".

Суть задания заключалась в сатирической отсылке к громкому инциденту во Львове, где, по сообщению самого ресторатора, через первые три дня после открытия "Китайского привета" там пострадали от пищевого отравления 118 человек, включая владельца сети.

"Хочу заказать банкет на 76 человек. Слышали, что в вашем заведении можно весело провести время с продолжением. У нас как раз гости любят острые ощущения. И можно даже какие-то просроченные продукты сразу вынести заранее", – пошутил Качура в трубку, стараясь говорить с китайским акцентом.

Представительница ресторана на том конце провода не растерялась, но вежливо отказала в обслуживании такого большого количества гостей, добавив, что "девушек для продолжения" заведение не предоставляет. Комик несколько раз уточнял, можно ли заказать празднование с "веселой программой", но даже в шутливой форме предложение оказалось слишком абсурдным для администратора.

Этот звонок вызвал взрыв смеха в зале.

Напомним, 13 июля ресторан "Китайский привет" открылся во Львове, а уже через три дня десятки посетителей пожаловались на симптомы отравления. В больнице оказались 46 человек, а общее количество пострадавших – 118. После лабораторных исследований выяснилось: виноват десерт – сингапурский чизкейк с кремом на основе сырых яиц, который ели все пострадавшие. Температура его запекания не превышала 70°C, а это, как известно, недостаточно для уничтожения сальмонеллы.

Владелец заведения, который тоже попробовал тот самый десерт и попал в больницу, признался: у двух поваров обнаружили сальмонеллез. Оба имели действительные медицинские книжки, но неизвестно, были ли они носителями или просто также стали жертвами инфицированного десерта. При этом часть команды еще не успела оформить медкнижки на момент открытия – Кацурин признает это своей ошибкой.

По данному факту следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Как ранее писал OBOZ.UA, в заведении началось эпидемиологическое расследование, в ходе которого специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали многочисленные нарушения санитарных норм в "Китайском привете". Их удалось исправить и уже 5 августа ресторан снова открыли для посетителей.

