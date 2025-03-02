Когда и где смотреть церемонию 'Оскар 2025', на которую номинирован фильм украинского режиссера

В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе, США, прогремит самая престижная киноцеремония "Оскар 2025". Мероприятие будет традиционно проходить в театре "Долби". Среди номинантов этого года – украинский документальный фильм "Фарфоровая война", соревнующийся за победу в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Видео дня

Этот документальный проект рассказывает историю украинских художников-керамистов, которые во время войны остались в Харькове и продолжили творить, несмотря на постоянные ракетные обстрелы. "Оскар" – это не только награждение, но и возможность для киноманов со всего мира увидеть самых ярких звезд и узнать о новых тенденциях в кино. OBOZ.UA расскажет, когда и где можно посмотреть "Оскар 2025", а также что известно об церемонии этого года.

Когда и где смотреть "Оскар 2025"

Церемония состоится в ночь со 2 на 3 марта 2025 года. Официальное начало в Лос-Анджелесе запланировано на 19:00 по местному времени. В Украине трансляция стартует в полночь по Киеву:

00:00 – передшоу;

01:30 – красная дорожка;

02:00 – начало церемонии вручения наград.

В США "Оскар-2025" будет транслироваться на телеканале ABC, а также потоковом сервисе Hulu. В Украине прямую трансляцию будет вести "Суспільне Культура", которое имеет эксклюзивные права на показ церемонии до 2028 года.

Ведущие и выступления звезд

В этом году ведущим церемонии станет известный американский комик Конан О'Брайен. Для него это будет дебют в такой роли, хотя раньше он уже не раз вел масштабные телевизионные шоу.

На сцене также выступят мировые звезды:

Ариана Гранде и Синтия Эриво исполнят песни из мюзикла"Злая: Сказка о ведьме Запада", получивший 11 номинаций;

Doja Cat, LISA (BLACKPINK), Raye и Queen Latifah представят специальные музыкальные номера, детали которых пока держат в секрете.

Украина на "Оскаре 2025"

Документальная лента "Фарфоровая война" была создана в сотрудничестве украинского режиссера Славы Леонтьева и американца Брендана Белломо. В центре сюжета – трое художников-керамистов из Харькова: Слава Леонтьев, Аня Стасенко и Андрей Стефанов. Их история – это рассказ об стойкости и силе духа, ведь они решили остаться в прифронтовом городе и продолжили заниматься искусством. Их фарфоровые изделия стали своеобразным символом несокрушимости украинского народа.

"Фарфоровая война" будет соревноваться за победу в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Самые главные номинации на "Оскар 2025"

Лучший фильм года

"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Я все еще здесь"

"Мальчишки из Никеля"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая режиссура

Шон Бэйкер ("Анора")

Брэйди Корбет ("Бруталист")

Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")

Жак Одиар ("Эмилия Перес")

Корали Фаржа ("Субстанция")

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди ("Бруталист")

Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")

Колман Доминго ("Синг-Синг")

Рэйф Файнс ("Конклав")

Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая женская роль

Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")

Карла Гаскон ("Эмилия Перес")

Майки Мэдисон ("Анора")

Деми Мур ("Субстанция")

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Лучший оригинальный сценарий

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

Лучший анимационный полнометражный фильм

"Течение"

"Головоломка 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

"Дикий робот"

Лучшая музыка

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучший международный художественный фильм

"Я все еще здесь"

"Девушка с иглой"

"Эмилия Перес"

"Семя священного инжира"

"Поток"

Лучший документальный полнометражный фильм

"Дневники черного ящика"

"Нет другой земли"

"Фарфоровая война"

"Саундтрек к государственному перевороту"

"Сахарный тростник"

Фавориты премии "Оскар-2025"

Лидером по количеству номинаций стал французский фильм "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара – он представлен в 12 категориях, являющихся рекордом для неанглоязычной ленты.

Среди других фаворитов:

"Бруталист" и "Злая: Сказка о ведьме Запада" – по 11 номинаций;

"Анора" – главный претендент на звание "Лучший фильм";

Деми Мур ("Субстанция") и Эдриен Броуди ("Бруталист") имеют самые высокие шансы на победу в актерских категориях.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Великобритании состоялся "собачий Оскар". Эта престижная награда, основанная киножурналистом Тоби Роузом в 2007 году, отмечает лучшие киновыступления собак – как в художественных фильмах, так и в анимации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!