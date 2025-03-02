Когда и где смотреть церемонию "Оскар 2025", на которую номинирован фильм украинского режиссера
В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе, США, прогремит самая престижная киноцеремония "Оскар 2025". Мероприятие будет традиционно проходить в театре "Долби". Среди номинантов этого года – украинский документальный фильм "Фарфоровая война", соревнующийся за победу в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".
Этот документальный проект рассказывает историю украинских художников-керамистов, которые во время войны остались в Харькове и продолжили творить, несмотря на постоянные ракетные обстрелы. "Оскар" – это не только награждение, но и возможность для киноманов со всего мира увидеть самых ярких звезд и узнать о новых тенденциях в кино. OBOZ.UA расскажет, когда и где можно посмотреть "Оскар 2025", а также что известно об церемонии этого года.
Когда и где смотреть "Оскар 2025"
Церемония состоится в ночь со 2 на 3 марта 2025 года. Официальное начало в Лос-Анджелесе запланировано на 19:00 по местному времени. В Украине трансляция стартует в полночь по Киеву:
- 00:00 – передшоу;
- 01:30 – красная дорожка;
- 02:00 – начало церемонии вручения наград.
В США "Оскар-2025" будет транслироваться на телеканале ABC, а также потоковом сервисе Hulu. В Украине прямую трансляцию будет вести "Суспільне Культура", которое имеет эксклюзивные права на показ церемонии до 2028 года.
Ведущие и выступления звезд
В этом году ведущим церемонии станет известный американский комик Конан О'Брайен. Для него это будет дебют в такой роли, хотя раньше он уже не раз вел масштабные телевизионные шоу.
На сцене также выступят мировые звезды:
- Ариана Гранде и Синтия Эриво исполнят песни из мюзикла"Злая: Сказка о ведьме Запада", получивший 11 номинаций;
- Doja Cat, LISA (BLACKPINK), Raye и Queen Latifah представят специальные музыкальные номера, детали которых пока держат в секрете.
Украина на "Оскаре 2025"
Документальная лента "Фарфоровая война" была создана в сотрудничестве украинского режиссера Славы Леонтьева и американца Брендана Белломо. В центре сюжета – трое художников-керамистов из Харькова: Слава Леонтьев, Аня Стасенко и Андрей Стефанов. Их история – это рассказ об стойкости и силе духа, ведь они решили остаться в прифронтовом городе и продолжили заниматься искусством. Их фарфоровые изделия стали своеобразным символом несокрушимости украинского народа.
"Фарфоровая война" будет соревноваться за победу в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".
Самые главные номинации на "Оскар 2025"
Лучший фильм года
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "Эмилия Перес"
- "Я все еще здесь"
- "Мальчишки из Никеля"
- "Субстанция"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучшая режиссура
- Шон Бэйкер ("Анора")
- Брэйди Корбет ("Бруталист")
- Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")
- Жак Одиар ("Эмилия Перес")
- Корали Фаржа ("Субстанция")
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди ("Бруталист")
- Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")
- Колман Доминго ("Синг-Синг")
- Рэйф Файнс ("Конклав")
- Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
- Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
- Майки Мэдисон ("Анора")
- Деми Мур ("Субстанция")
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
Лучший оригинальный сценарий
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "5 сентября"
- "Субстанция"
Лучший анимационный полнометражный фильм
- "Течение"
- "Головоломка 2"
- "Мемуары улитки"
- "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
- "Дикий робот"
Лучшая музыка
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Дикий робот"
Лучший международный художественный фильм
- "Я все еще здесь"
- "Девушка с иглой"
- "Эмилия Перес"
- "Семя священного инжира"
- "Поток"
Лучший документальный полнометражный фильм
- "Дневники черного ящика"
- "Нет другой земли"
- "Фарфоровая война"
- "Саундтрек к государственному перевороту"
- "Сахарный тростник"
Фавориты премии "Оскар-2025"
Лидером по количеству номинаций стал французский фильм "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара – он представлен в 12 категориях, являющихся рекордом для неанглоязычной ленты.
Среди других фаворитов:
- "Бруталист" и "Злая: Сказка о ведьме Запада" – по 11 номинаций;
- "Анора" – главный претендент на звание "Лучший фильм";
- Деми Мур ("Субстанция") и Эдриен Броуди ("Бруталист") имеют самые высокие шансы на победу в актерских категориях.
Ранее OBOZ.UA писал, что в Великобритании состоялся "собачий Оскар". Эта престижная награда, основанная киножурналистом Тоби Роузом в 2007 году, отмечает лучшие киновыступления собак – как в художественных фильмах, так и в анимации.
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