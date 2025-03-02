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Когда и где смотреть церемонию "Оскар 2025", на которую номинирован фильм украинского режиссера

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
1,0 т.
Когда и где смотреть церемонию 'Оскар 2025', на которую номинирован фильм украинского режиссера

В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе, США, прогремит самая престижная киноцеремония "Оскар 2025". Мероприятие будет традиционно проходить в театре "Долби". Среди номинантов этого года – украинский документальный фильм "Фарфоровая война", соревнующийся за победу в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Видео дня

Этот документальный проект рассказывает историю украинских художников-керамистов, которые во время войны остались в Харькове и продолжили творить, несмотря на постоянные ракетные обстрелы. "Оскар" – это не только награждение, но и возможность для киноманов со всего мира увидеть самых ярких звезд и узнать о новых тенденциях в кино. OBOZ.UA расскажет, когда и где можно посмотреть "Оскар 2025", а также что известно об церемонии этого года.

Когда и где смотреть "Оскар 2025"

Церемония состоится в ночь со 2 на 3 марта 2025 года. Официальное начало в Лос-Анджелесе запланировано на 19:00 по местному времени. В Украине трансляция стартует в полночь по Киеву:

  • 00:00 – передшоу;
  • 01:30 – красная дорожка;
  • 02:00 – начало церемонии вручения наград.

В США "Оскар-2025" будет транслироваться на телеканале ABC, а также потоковом сервисе Hulu. В Украине прямую трансляцию будет вести "Суспільне Культура", которое имеет эксклюзивные права на показ церемонии до 2028 года.

Когда и где смотреть церемонию "Оскар 2025", на которую номинирован фильм украинского режиссера

Ведущие и выступления звезд

В этом году ведущим церемонии станет известный американский комик Конан О'Брайен. Для него это будет дебют в такой роли, хотя раньше он уже не раз вел масштабные телевизионные шоу.

На сцене также выступят мировые звезды:

  • Ариана Гранде и Синтия Эриво исполнят песни из мюзикла"Злая: Сказка о ведьме Запада", получивший 11 номинаций;
  • Doja Cat, LISA (BLACKPINK), Raye и Queen Latifah представят специальные музыкальные номера, детали которых пока держат в секрете.

Украина на "Оскаре 2025"

Документальная лента "Фарфоровая война" была создана в сотрудничестве украинского режиссера Славы Леонтьева и американца Брендана Белломо. В центре сюжета – трое художников-керамистов из Харькова: Слава Леонтьев, Аня Стасенко и Андрей Стефанов. Их история – это рассказ об стойкости и силе духа, ведь они решили остаться в прифронтовом городе и продолжили заниматься искусством. Их фарфоровые изделия стали своеобразным символом несокрушимости украинского народа.

"Фарфоровая война" будет соревноваться за победу в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

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Самые главные номинации на "Оскар 2025"

Лучший фильм года

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Я все еще здесь"
  • "Мальчишки из Никеля"
  • "Субстанция"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая режиссура

  • Шон Бэйкер ("Анора")
  • Брэйди Корбет ("Бруталист")
  • Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")
  • Жак Одиар ("Эмилия Перес")
  • Корали Фаржа ("Субстанция")
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Лучшая мужская роль

  • Эдриан Броуди ("Бруталист")
  • Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")
  • Колман Доминго ("Синг-Синг")
  • Рэйф Файнс ("Конклав")
  • Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
  • Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
  • Майки Мэдисон ("Анора")
  • Деми Мур ("Субстанция")
  • Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
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Лучший оригинальный сценарий

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "5 сентября"
  • "Субстанция"

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • "Течение"
  • "Головоломка 2"
  • "Мемуары улитки"
  • "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
  • "Дикий робот"
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Лучшая музыка

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Дикий робот"

Лучший международный художественный фильм

  • "Я все еще здесь"
  • "Девушка с иглой"
  • "Эмилия Перес"
  • "Семя священного инжира"
  • "Поток"
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Лучший документальный полнометражный фильм

  • "Дневники черного ящика"
  • "Нет другой земли"
  • "Фарфоровая война"
  • "Саундтрек к государственному перевороту"
  • "Сахарный тростник"

Фавориты премии "Оскар-2025"

Лидером по количеству номинаций стал французский фильм "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара – он представлен в 12 категориях, являющихся рекордом для неанглоязычной ленты.

Среди других фаворитов:

  • "Бруталист" и "Злая: Сказка о ведьме Запада" – по 11 номинаций;
  • "Анора" – главный претендент на звание "Лучший фильм";
  • Деми Мур ("Субстанция") и Эдриен Броуди ("Бруталист") имеют самые высокие шансы на победу в актерских категориях.
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Ранее OBOZ.UA писал, что в Великобритании состоялся "собачий Оскар". Эта престижная награда, основанная киножурналистом Тоби Роузом в 2007 году, отмечает лучшие киновыступления собак – как в художественных фильмах, так и в анимации.

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