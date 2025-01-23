Объявлены номинанты премии 'Оскар': есть ли в списке украинские фильмы

23 января в 15.30 Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на кинопремию "Оскар 2025". За место соревновались два украинских фильма на общественную тему, которые определенным образом затрагивают жизнь украинцев.

Видео дня

В шорт-листе оказались ленты: "Фарфоровая война" режиссера Славы Леонтьева и коллеги Брендана Белломо и "Однажды в Украине", созданный в ко-продукции Украина-США режиссерами Бетси Вестом и Эрлом Маком. А вот в номинацию попала только "Фарфоровая война". Номинанты были объявлены в прямом эфире.

Напомним, определение номинантов перенесли на почти неделю из-за массовых лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Это дало членам Киноакадемии больше времени на голосование.

Лучший фильм года

"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Я все еще здесь"

"Мальчишки из Никеля"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая режиссура

Шон Бэйкер ("Анора")

Брэйди Корбет ("Бруталист")

Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")

Жак Одиар ("Эмилия Перес")

Корали Фаржа ("Субстанция")

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди ("Бруталист")

Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")

Колман Доминго ("Синг-Синг")

Рэйф Файнс ("Конклав")

Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая мужская роль второго плана

Киран Калкин ("Настоящая боль")

Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известен")

Гай Пирс ("Бруталист")

Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая женская роль

Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")

Карла Гаскон ("Эмилия Перес")

Майки Мэдисон ("Анора")

Деми Мур ("Субстанция")

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Лучшая женская роль второго плана

Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный")

Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада")

Фелисити Джонс ("Бруталист")

Изабелла Росселлини ("Конклав")

Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Лучший оригинальный сценарий

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

Лучший сценарий-адаптация

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля"

"Синг-синг"

Лучший анимационный полнометражный фильм

"Течение"

"Головоломка 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

"Дикий робот"

Лучшая музыка

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучшая песня

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая"

"Дикий робот"

Лучший международный художественный фильм

"Я все еще здесь"

"Девушка с иглой"

"Эмилия Перес"

"Семя священного инжира"

"Поток"

Лучшая работа художника-постановщика

"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая операторская работа

"Бруталист"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Мария"

"Носферату"

Лучший звук

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Красивые мужчины"

"В тени Кипариса"

"Волшебные конфеты"

"Путешествие к чуду"

"Фу!"

Лучший художественный короткометражный фильм

"Залог"

"Ануя"

"Я не робот"

"Последний рейнджер"

"Человек, который не мог молчать"

Лучший монтаж

"Анора"

"Бруталист"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшие визуальные эффекты

"Чужой: Ромул"

"Другой человек"

"Дюна: Часть вторая"

"Планета обезьян: Новое царство"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший документальный полнометражный фильм

"Дневники черного ящика"

"Нет другой земли"

"Фарфоровая война"

"Саундтрек к государственному перевороту"

"Сахарный тростник"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Смерть по номерам"

"Я готов, начальник"

"Несчастный случай"

"Инструменты бьющегося сердца"

"Единственная девушка в оркестре"

Лучший дизайн костюмов

"Боб Дилан: Никому не известен"

"Конклав"

"Гладиатор 2"

"Носферат"

"Зла"

Лучший грим и прически

"Другой человек"

"Эмилия Перес"

"Носферат"

"Субстанция"

"Зла"

Ранее OBOZ.UA писал, что Стивен Кинг призвал отменить церемонию "Оскар 2025" из-за пожаров в Калифорнии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!