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Объявлены номинанты премии "Оскар": есть ли в списке украинские фильмы

Катерина Галущенко
Кино Oboz
3 минуты
249
Объявлены номинанты премии 'Оскар': есть ли в списке украинские фильмы

23 января в 15.30 Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на кинопремию "Оскар 2025". За место соревновались два украинских фильма на общественную тему, которые определенным образом затрагивают жизнь украинцев.

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В шорт-листе оказались ленты: "Фарфоровая война" режиссера Славы Леонтьева и коллеги Брендана Белломо и "Однажды в Украине", созданный в ко-продукции Украина-США режиссерами Бетси Вестом и Эрлом Маком. А вот в номинацию попала только "Фарфоровая война". Номинанты были объявлены в прямом эфире.

Напомним, определение номинантов перенесли на почти неделю из-за массовых лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Это дало членам Киноакадемии больше времени на голосование.

Лучший фильм года

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Я все еще здесь"
  • "Мальчишки из Никеля"
  • "Субстанция"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая режиссура

  • Шон Бэйкер ("Анора")
  • Брэйди Корбет ("Бруталист")
  • Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")
  • Жак Одиар ("Эмилия Перес")
  • Корали Фаржа ("Субстанция")

Лучшая мужская роль

  • Эдриан Броуди ("Бруталист")
  • Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")
  • Колман Доминго ("Синг-Синг")
  • Рэйф Файнс ("Конклав")
  • Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая мужская роль второго плана

  • Киран Калкин ("Настоящая боль")
  • Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известен")
  • Гай Пирс ("Бруталист")
  • Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
  • Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
  • Майки Мэдисон ("Анора")
  • Деми Мур ("Субстанция")
  • Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Лучшая женская роль второго плана

  • Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный")
  • Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
  • Фелисити Джонс ("Бруталист")
  • Изабелла Росселлини ("Конклав")
  • Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Лучший оригинальный сценарий

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "5 сентября"
  • "Субстанция"

Лучший сценарий-адаптация

  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Мальчишки из "Никеля"
  • "Синг-синг"

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • "Течение"
  • "Головоломка 2"
  • "Мемуары улитки"
  • "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
  • "Дикий робот"

Лучшая музыка

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Дикий робот"

Лучшая песня

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая"
  • "Дикий робот"

Лучший международный художественный фильм

  • "Я все еще здесь"
  • "Девушка с иглой"
  • "Эмилия Перес"
  • "Семя священного инжира"
  • "Поток"

Лучшая работа художника-постановщика

  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Носферату"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая операторская работа

  • "Бруталист"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Мария"
  • "Носферату"

Лучший звук

  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • "Дикий робот"

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Красивые мужчины"
  • "В тени Кипариса"
  • "Волшебные конфеты"
  • "Путешествие к чуду"
  • "Фу!"

Лучший художественный короткометражный фильм

  • "Залог"
  • "Ануя"
  • "Я не робот"
  • "Последний рейнджер"
  • "Человек, который не мог молчать"

Лучший монтаж

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Эмилия Перес"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Чужой: Ромул"
  • "Другой человек"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "Планета обезьян: Новое царство"
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший документальный полнометражный фильм

  • "Дневники черного ящика"
  • "Нет другой земли"
  • "Фарфоровая война"
  • "Саундтрек к государственному перевороту"
  • "Сахарный тростник"

Лучший документальный короткометражный фильм

  • "Смерть по номерам"
  • "Я готов, начальник"
  • "Несчастный случай"
  • "Инструменты бьющегося сердца"
  • "Единственная девушка в оркестре"

Лучший дизайн костюмов

  • "Боб Дилан: Никому не известен"
  • "Конклав"
  • "Гладиатор 2"
  • "Носферат"
  • "Зла"

Лучший грим и прически

  • "Другой человек"
  • "Эмилия Перес"
  • "Носферат"
  • "Субстанция"
  • "Зла"

Ранее OBOZ.UA писал, что Стивен Кинг призвал отменить церемонию "Оскар 2025" из-за пожаров в Калифорнии.

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