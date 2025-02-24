В Великобритании состоялся 'собачий Оскар': как выглядят лучшие хвостатые актеры. Фото

В Лондоне, Великобритания, состоялась церемония награждения FIDO Awards 2025 – премии, которую кинокритики уже окрестили "собачьим Оскаром". Эта престижная награда, основанная киножурналистом Тоби Роузом в 2007 году, отмечает лучшие киновыступления собак – как в художественных фильмах, так и в анимации.

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В этом году главную награду завоевала Пегги – самая безобразная собака Великобритании, которая стала настоящей кинозвездой благодаря своей роли в фильме "Дедпул и Росомаха", сообщает FIDO Awards. Эта необычная китайская хохлатая мопсообразная собака оказалась в центре внимания после того, как актер Райан Рейнольдс взял ее на руки во время премьерного показа ленты в Лондоне. Пегги сыграла роль Догпула – верного напарника главного героя, и теперь ее имя навсегда запечатлено в истории кинематографа.

Победители FIDO Awards 2025

Blockbuster Bowser (лучшая собака в боевике) – Жан Клод ("Плохой парень и я").

RomCom Rover (лучшая собака в романтической комедии) – Рокстер ("Бриджит Джонс: Без ума от парня").

Historical Hound (лучшая собака в историческом фильме) – Пимпао ("Я все еще здесь").

Mutt Moment (запомнившаяся в одном кадре собака) – Эльзасец ("Плохая девочка").

Comedy Canine (лучшая собачья комедия) – Пегги ("Дедпул и Росомаха").

Главный приз (BFI Best in World) – Пегги ("Дедпул и Росомаха").

Эта награда является самым высоким признанием для собак в киноиндустрии, и Пегги доказала, что даже нестандартная внешность может сделать ее настоящей звездой. В разговоре с BBC в прошлом году хозяйка животного сказала: "Мы забываем, что Пегги – "нестандартная" собака, и мы хорошо знаем, что некоторые люди будут называть ее безобразной. Это всегда шутки, и мы не обижаемся, как и она".

Как прошла церемония FIDO 2025

Вручение наград состоялось в воскресенье, 23 февраля, в Британском киноинституте на Стивен-стрит в Лондоне. Ведущим стал основатель премий Palm Dog Awards и FIDO Awards Тоби Роуз, который назвал событие "лапотно" чрезвычайным.

Судейская коллегия, в состав которой вошли ведущие киножурналисты Анна Смит и Тим Роби, отметила, что уровень конкуренции в этом году был одним из самых высоких в истории премии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Стивен Кинг призвал упразднить церемонию "Оскар 2025". Он считает, что проведение мероприятия неуместно на фоне смертоносных лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

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