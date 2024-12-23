'Клон' Олега Винника DISCOMAN рассекретил, занято ли его сердце, и рассказал о себе в реальной жизни

Певец DISCOMAN, которого часто называют "клоном" беглеца Олега Винника, рассекретил, что имеет любимого человека, но личность ее не раскрывает. Однако он показал два обручальных кольца и рассказал, сколько времени уже в отношениях.

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DISCOMAN признался, что его сердце "не очень свободно" уже 1,5 года и он этим гордится, ведь, по словам артиста, имеет тяжелый характер. Свое мнение певец объяснил в интервью "Тур зірками".

"Отношения уже долго на самом деле держатся, – сказал он. – Для кого-то долго – это 5 лет, для кого-то долго – это 10 лет. Для меня долго – это один год. Уже полтора года (продолжаются отношения. – Ред.) Идиллия".

DISCOMAN утверждает, что построить с ним отношения бывает сложно, потому что на публику артист постоянно одевает маску веселого человека, а дома он совсем иной. По словам певца, вечеринки – не для него, хоть на сцене он пытается создать такой образ. Дома он наоборот – спокоен и "прост".

"Человек, который на сцене делает "обезьяну"-шоу, в жизни, на самом деле, совсем другой. Я прост, спокоен, я не "тусовочный". Я люблю посидеть дома, посмотреть сериал, люблю готовить – это такой большой плюс. Но ведь есть какие-то профессиональные моменты, когда ты очень много работаешь и тебя нет рядом, а когда отношения на таком начальном уровне – нужно больше уделять внимание", – рассказал он о своей "сложности" и жизни вне кадра.

Ранее DISCOMAN рассказывал OBOZ.UA, действительно ли, как говорят, за его образом скрывается Олег Винник, и признался, какие сообщения получает от его фанаток. Певец также объяснил, почему, по его мнению, так стремительно угасает популярность еще недавно кумира миллионов украинских женщин.

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