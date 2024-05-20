Кевин Костнер расплакался во время 7-минутных оваций на Каннском кинофестивале: поддержать 69-летнего актера пришли пятеро его детей

Американский актер Кевин Костнер, являвшийся соавтором и сыгравший главную роль в серии вестернов "Горизонт: Американская сага", получил 7-минутные овации на Каннском кинофестивале за свою первую за последние 11 лет режиссерскую работу. Поддержка присутствующих и собственной семьи сильно растрогала голливудскую звезду, из-за чего зрители заметили слезы на его лице.

После показа своей киноленты и аплодисментов 69-летний актер должен был выразить благодарность, однако перед этим даже вытер слезу, сообщает HELLO!. Он пояснил, что нынешний кинофестиваль "никогда не забудет" после безумной поддержки.

Он продемонстрировал зрителям свой новый вестерн "Горизонт: Американская сага", в котором снялся 15-летний сын актера Хейс. Как отмечает Warner Bros., серия фильмов является "многогранной хроникой, освещающей расширение гражданской войны и заселение американского Запада".

После 7 минут аплодисментов звезда "Бэтмена против Супермена" наконец-то начал речь и даже отшутился: "Мне жаль, что вам пришлось так долго аплодировать, чтобы я понял, что я должен говорить".

Костнер даже вспомнил о ближайших лицах, которые "пришли со мной, людях, которые верили в меня, которые продолжали работать". В этот список, вероятно, актер включил и своих семерых детей, пятеро из которых пришли поддержать отца в Каннах. Среди присутствовавших были дочери Энни и Лили от его первого брака с Синди Силвы и Кейден, Грейс и Хейс от бывшей супруги Кристин Баумгартнер.

"Я этого никогда не забуду. Никого из моих детей. Они все такие красивые, так красиво одеты, женщины, мужчины. Они так хороши", – обратился Костнер к первому ряду, где были его потомки.

Впоследствии он продолжил, уже рассказывая о своем проекте: "Я создал это. Это больше не мое. Это ваше. Я знал, что в ту минуту это закончилось, и так оно и должно быть. Я думаю, что эти фильмы не связаны с выходными. Они рассказывают о жизни и о том, сколько раз вы готовы им поделиться".

Ранее OBOZ.UA писал, что на Каннском кинофестивале появилась и украинка Jerry Heil в невероятном черном платье. Для своего образа она выбрала только украинские бренды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!