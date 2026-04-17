Кевин из 'Один дома' вышел на красную дорожку с женой и умилил нежными ласками. Редкие фото

Исполнитель роли Кевина в культовом семейном фильме "Один дома" Маколей Калкин вышел в свет вместе со своей возлюбленной Брендой Сонг. Актерская пара посетила премьеру второго сезона сериала от Netflix "Плеймейкерша", где оказалась в центре внимания не только из-за впечатляющих образов, но и невероятного нежного взаимодействия.

Видео дня

Находясь на красной дорожке, влюбленные не могли отвести друг от друга глаз и постоянно обменивались улыбками. Ласки звезды демонстрировали и перед объективами камер фотографов, ведь все время держались за руки и обнимались.

Бренда Сонг предстала перед публикой в эффектном черном платье в пол, задекорированном большим количеством мерцающих деталей. 38-летняя актриса собрала волосы в элегантный пучок, а особого шика образу добавила с помощью массивных украшений.

Со своей стороны Маколей Калкин выбрал аутфит, который гармонично сочетался с луком жены. Звезда "Один дома" нарядился в темно-синий костюм, который скомбинировал с контрастной белой рубашкой. "Изюминки" внешнему виду 45-летнего актера добавил ярко-красный лак на ногтях.

Между парой возник особый момент, когда у Бренды Сонг возникли проблемы с платьем. Маколей Калкин мгновенно остановился, чтобы поправить наряд любимой, и ничего не мешало ей "сиять".

Стоит отметить, что влюбленные довольно нечасто вместе выходят на красные дорожки. Последний раз Маколей Калкин и Бренда Сонг появлялись на публике в компании друг друга во время церемонии вручения премии "Золотой глобус" в январе.

Актеры начали строить отношения в 2017 году. Они воспитывают двух общих детей Дакоту и Карсона, которых стараются держать подальше от внимания общественности.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 64-летний "пенсионер" Джим Керри впервые вывел в свет таинственную возлюбленную и публично обратился к ней со сцены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!