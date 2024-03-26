Кэмерон Диас стала мамой в 51 год, а Хиллари Свонк – в 48. Пять голливудских звезд, познавших счастье материнства после 40
Стать мамой никогда не поздно. Очевидно, именно этим правилом руководствовались некоторые звезды, решившиеся познать счастье материнства уже после 40 лет. Современная медицина сегодня позволяет вынашивать и рожать здоровых малышей, несмотря на цифру в паспорте. Кроме того, большой популярностью среди селебрити пользуется услуга суррогатного материнства.
OBOZ.UA решил посвятить статью звездным мамам, которые не побоялись родить дочь или сыночка после 40 лет. Эти женщины – лишь несколько примеров того, что возраст – всего-навсего цифра. Их истории вдохновляют других не бояться перемен и следовать своим мечтам, ведь материнство может стать счастьем в любом возрасте.
Кэмерон Диас
Она – одна из самых известных и успешных актрис Голливуда, звезда культовых кинолент "Маска", "Ангелы Чарли", "Банды Нью-Йорка", "Однажды в Вегасе". Диас всегда откровенно говорила о том, что не спешила стать мамой, ведь была занята карьерой. Однако сейчас знаменитость счастлива, что материнство стало частью ее жизни в более зрелом возрасте. Свою первую дочь актриса родила в 2019-м от музыканта Бенджи Мэддона, когда ей было 47 лет. Девочка, которой дали имя Раддикс, появилась на свет с помощью ЭКО (оплодотворение вне тела).
Сейчас актрисе 51 год, и 23 марта этого года она поразила фанатов признанием, что стала мамой во второй раз. У Диас и Меддона родился сын, которого назвали Кардиналом. Звезда призналась, что чувствует себя очень счастливой.
Хиллари Свонк
Обладательница двух премий "Оскар" впервые стала мамой в 2023 году, когда ей было 48. Звезда культовой ленты "Крошка на миллион" родила двойню – мальчика и девочку, которым дали имя Ксавье и Боуи соответственно. Отцом двух малышей стал предприниматель Филипп Шнайдер, за которого актриса вышла замуж в 2018 году.
"Это было нелегко. Но мальчик и девочка того стоят", – комментировала свой новый статус мамы после родов Свонк.
Ребел Уилсон
Австралийская актриса и комикесса, известная благодаря ролям в фильмах "Идеальный голос", "Холостячка" и "Отчаянные мошенницы", впервые стала мамой в возрасте 42 лет. Накануне Уилсон сделала каминг-аут и обручилась со своей избранницей, дизайнером Рамоной Агруме. Дочь, которой дали имя Ройс Лиллиан, женщинам родила суррогатная мать.
"С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лиллиан, родившейся на прошлой неделе с помощью суррогатной матери. Я даже описать не могу ту любовь, которую чувствую к ней. Она – прекрасное чудо!" – комментировала тогда актриса.
Пэрис Хилтон
25 января 2023 года всемирно известная светская львица и бизнесвумен объявила, что впервые стала мамой. На тот момент ей было почти 42 года. "Тебя уже любят, не передать словами как", – трогательно обратилась Хилтон к сыночку.
Мальчика назвали Фениксом. Он появился на свет путем суррогатного материнства. Пэрис и ее муж, бизнесмен Картер Реум, обручение с которым состоялось в феврале 2021 года, мечтали стать родителями и даже готовились к процедуре ЭКО. В свое время светская львица даже заморозила собственные яйцеклетки. Очевидно, забеременеть самостоятельно знаменитости так и не удалось, так что пара решила прибегнуть к услугам сурмамы.
Сиенна Миллер
Британская актриса, известная благодаря ролям в фильмах "Шеф Адам Джонс", "Американский снайпер", "Потерянный город Зет", "Джи Ай Джо: Атака Кобры" и многих других, родила дочь Марлоу от коллеги Тома Старриджа в 2012 году, когда ей было 30. Впрочем, в наш список она попала совершенно справедливо. Дело в том, что Сиенна Миллер не побоялась стать мамой во второй раз уже в 42 года.
О рождении второй дочери актрисы от ее бойфренда, манекенщика и актера Оли Грина стало известно в начале января 2024 года.
Ранее OBOZ.UA писал об украинских звездах, решившихся на пополнение во время полномасштабной войны. В подборку попали Джамала, Лилия Ребрик, Светлана Тарабарова и другие. Одни из них уже встретились с новым членом семьи, а кто-то только ожидает этой встречи, наслаждаясь состоянием беременности.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!