Кейт Миддлтон официально вернулась к работе: что она сделала в первую очередь

Кейт Миддлтон впервые вернулась к работе после завершения лечения от рака. Согласно придворному циркуляру, официальному документу о деятельности королевской семьи, 42-летняя принцесса Уэльская встретилась с членами команды Центра раннего развития ребенка и сотрудниками Кенсингтонского дворца в Виндзорском замке, чтобы обсудить свой проект по развитию детей раннего возраста.

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Об этом сообщает The Telegraph. "Принцесса Уэльская, общий патрон Королевского фонда принца и принцессы Уэльской, сегодня днем провела встречу по вопросам раннего развития детей в Виндзорском замке", – говорится в сообщении. Ее присутствие знаменует собой начало возвращения к работе и обязательствам на ближайшие месяцы.

В начале сентября этого года Кейт опубликовала в социальных сетях видеообращение, в котором объявила о завершении курса химиотерапии. Она объявила о своем диагнозе рака еще весной, а именно 22 марта. Во время болезни, а также когда Миддлтон поправилась и смогла работать дома, она получала информацию о своем проекте, посвященном раннему детству.

Инициатива исследует, "как опыт раннего детства часто является первопричиной самых трудных социальных проблем, таких как зависимость, распад семьи, плохое психическое здоровье, самоубийство и беспризорность", – сообщает официальный сайт британских монархов.

Кейт дважды появлялась на публике: в середине июня на церемонии Trooping the Colour и 14 июля на Уимблдоне. В настоящее время единственное мероприятие, которое она может "потенциально" посетить, – это воскресная служба в поддержку королевской семьи, ветеранов и их семей 10 ноября. В следующем месяце она планирует провести свой ежегодный концерт колядок в Вестминстерском аббатстве.

Однако никаких других обязательств принцессы пока не подтверждено. Жена Уильяма примет участие в королевских обязанностях, "когда сможет", сообщил источник издания. У нее может быть "легкая программа" работы или ограниченное количество встреч.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как королевский эксперт прокомментировал видеообращение Кейт Миддлтон к подданным, где она рассказала о завершении курса химиотерапии. По словам специалиста, это впервые, когда монархи предстают перед народом в таком образе. Подробности – в нашем материале.

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