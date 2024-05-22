Стало известно, когда Кейт Миддлтон выйдет в свет и чем будет заниматься после химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон уже около 5 месяцев лечится от онкологии, поэтому не появляется на публике, но скоро это может измениться. Как только врачи герцогини позволят ей выходить в свет, подданные снова смогут увидеть жену принца Уильяма.

В этом озабоченную общественность заверил спикер Кенсингтонского дворца. Как пишет BBC, принцесса уже знает, что станет ее главным приоритетом в работе.

"Ожидается, что принцесса не вернется к работе, пока этого не позволит ее медицинская команда", – сказал представитель дворца.

Деятельность членов королевской семьи в основном направлена на благотворительные инициативы. После выздоровления принцессы это не изменится. Сейчас она непублично изучает отчет Центра раннего детства Королевского фонда, побуждающий бизнес инвестировать средства в развитие детей Великобритании.

"Раннее детство и дальше будет занимать центральное место в ее общественной деятельности", – сообщили журналистам.

Напомним, в январе принцесса перенесла операцию на брюшной полости, после чего врачи обнаружили, что у нее рак. Несколько месяцев Кейт Миддлтон приходила в себя от этой новости и начала лечение.

За это время в сети распространились тревожные слухи о ее состоянии, поэтому принцесса решила раскрыть все карты и честно рассказать о своей борьбе с болезнью. Ее тепло поддержали по всему миру. В частности, к принцессе обратилась и Елена Зеленская.

Королевский эксперт Марк Рош поделился своими предположениями относительно точного диагноза Кейт Миддлтон. Он считает, что герцогиня болеет раком толстой кишки.

Ранее OBOZ.UA писал, что супруга принца Уильяма нарушила королевскую традицию во время прохождения химиотерапии.

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