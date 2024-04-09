Кейт Миддлтон нарушила королевскую традицию во время прохождения химиотерапии

Принцесса Уэльская, которая проходит химиотерапию, нарушила королевский протокол из-за своей болезни. Кейт Миддлтон ответила поклонникам семьи на их доброту и искренние пожелания о скорейшем выздоровлении.

Жена Уильяма выразила свою благодарность, прислав письма всем тем, кто был обеспокоен состоянием здоровья Кэтрин, пишет HELLO. Обычно королевские лица благодарят общественность в особых случаях, например, когда они получают открытки из-за своих дней рождения, дней рождения своих детей, годовщины свадьбы и национальных праздников, таких как Рождество.

В коротком сообщении на фирменном бланке Кенсингтонского дворца говорится: "Спасибо за ваши добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству Принцессе Уэльской. Ваш внимательный жест очень ценится". Нарушая традицию, письмо не сопровождалось фотографией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том,почему Кейт Миддлтон внезапно заговорила о своем раке: герцоги действовали на опережение. Подробности читайте в нашем материале.

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