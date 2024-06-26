Кейт Миддлтон и принц Уильям ищут нового специалиста в свою команду: в чем состоит работа. Фото

Члены королевской семьи Великобритании Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют изменить состав своей команды. Монархи находятся в процессе поиска специалиста, который будет вести документацию, касающуюся официальной переписки.

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Супруги отметили, что основными обязанностями наемного специалиста будут "управление процессом корреспонденции домохозяйства, предоставление предложений по его совершенствованию и предоставление своевременных, хорошо написанных, индивидуальных ответов на письма, полученных по предметным направлениям Их Королевских Высочеств", пишет Hello. Объявление о новой вакансии появилось на LinkedIn.

Новый специалист будет работать с командой Букингемского дворца. Кроме того, эксперту корреспонденции придется поддерживать коммуникацию с правительством, местными органами власти и благотворительными организациями.

В объявлении принц и принцесса Уэльские указали, что потенциальному кандидату иногда придется посещать королевские резиденции Великобритании, чтобы выполнять свои обязанности.

Дополнительно, Кейт Миддлтон и принц Уильям прописали черты и умения, которыми должен обладать будущий работник. Среди них: хорошие коммуникативные навыки, способность поддерживать связь с внутренними и внешними лицами, заинтересованными сторонами, умение понимать и интерпретировать сложную информацию, способность быстро принимать решения.

Отдельно монархи выделили, что ищут мотивированного и инициативного человека, обладающего хорошими административными и организационными навыками.

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