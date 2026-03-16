Кастинг-директор Алла Самойленко назвала имя известного режиссера-иноагента, который подыгрывает РФ на Западе: его выпустили из России специально

Одна из самых авторитетных украинских кастинг-директоров Алла Самойленко ("Довбуш", "Ты – космос", "Цена правды", "Я, Победа и Берлин", "Люксембург, Люксембург", "Ты меня любишь?", "Медовый месяц") заявила, что часть российских художников, которые позиционируют себя оппозиционными или имеют статус иноагентов, могут оставаться инструментом культурного влияния России. В качестве примера она назвала режиссера Кирилла Серебренникова, который активно работает на международном уровне после выезда из РФ.

По словам Аллы Самойленко, Россия системно вкладывает большие ресурсы в восстановление своего культурного присутствия в мире – и делает это как открыто, так и через косвенные механизмы. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Россия вкладывает очень большие ресурсы в то, чтобы ее культурное присутствие в мире восстанавливалось. И эти усилия могут быть как публичными, так и непубличными, – говорит Алла Самойленко. – Например, Кирилл Серебренников: убеждена, его специально выпустили из России, специально предоставили статус иноагента, чтобы не возникало подозрений. Подчеркну – это мое мнение. Но это действительно выглядит как способ сделать его более приемлемым для Запада, чтобы воспринимали как своего. А на самом деле это дружок Владислава Суркова, одного из самых влиятельных кремлевских идеологов. Серебренников после выезда из России продолжает активно работать на международном уровне: за это время он снял несколько новых проектов, регулярно присутствует на крупных фестивалях. Также работает в европейских театрах. И тут возникает вопрос: можем ли мы сказать хоть об одном украинском режиссере?".

Самойленко также отметила, что российская культурная политика выстраивалась десятилетиями – еще с советских времен – и сегодня остается мощным инструментом влияния в мире: "И надо признать: в этом они достигли очень высокого уровня. Имеют разные инструменты влияния для разных аудиторий, разные форматы взаимодействия. Причем люди, на которых направлено это влияние, часто даже не подозревают, что находятся под его действием. Но по факту это так. Это очень разветвленная, сложная и одновременно продуманная система. И она касается не только культуры – фактически всех сфер жизни. Например, Россия открыла специальное подразделение, которое занималось дискредитацией искусственного интеллекта. Они сформировали сеть, которую назвали "Правда", и пытались разными способами интегрировать ее в систему обучения искусственного интеллекта. В результате сегодня существуют серьезные риски того, что определенная часть искусственного интеллекта уже насыщена российской дезинформацией и пропагандой".

"У них на это есть большие ресурсы. У нас – нет. Украинское государство финансирует такие сферы по остаточному принципу. А иногда даже там, где не нужны большие средства, не хватает элементарного, продуманного управления. Если говорить о культурной дипломатии, то иногда самое важное – задать импульс: сформировать единый подход, определить общую позицию, выделить людей, которые могут формировать месседжи и вырабатывать политику. Но этого пока не происходит. У нас часто действует принцип "кто в лес, кто по дрова", и фактически нет единой стратегии", – подытожила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Каннах показывали байопик Кирилла Серебренникова о российском имперце Лимонове, который отрицал право Украины на независимость.

