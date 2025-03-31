Канье Весту, который планировал концерт в Москве, угрожают запретить въезд в Россию: названа причина

Планируемый концерт Канье Веста в Москве не состоится. Российские власти рассматривают возможность запрета въезда репера через его публичные заявления, содержащие экстремистскую риторику.

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В последние годы репер неоднократно делал скандальные заявления, которые стоили ему сотрудничества с крупными брендами и многомиллионных контрактов. Но в этот раз его поддержка России, которую он демонстрировал в соцсетях, не только не помогла, но и обернулась очередной проблемой. Росмедиа подчеркнули, что Канье Вест поддерживает нацизм, что для самих россиян это "красный флажок".

Несмотря на свою откровенную пророссийскую позицию, Канье Вест неожиданно для себя оказался под угрозой запрета на въезд в РФ. Причиной стали его антисемитские высказывания и увлечения нацистской идеологией. Ранее Вест неоднократно выражал поддержку Владимиру Путину, называя себя "молодым Путиным". Он также открыто заявлял о своем уважении к Адольфу Гитлеру и отрицал Холокост.

Из-за таких заявлений во многих странах начали обсуждать возможность запрета Веста на въезд. Например, в 2023 году власти Австралии рассматривали вопрос, следует ли допускать его в страну после его слов "Я люблю Гитлера", "Я собираюсь нормализовать разговоры о Гитлере", "Евреи на самом деле ненавидят белых людей, а темнокожих используют".

После этого с Вестом разорвали контракты Adidas, Balenciaga и многие другие компании. Похоже, теперь и в России решили перестраховаться. Несмотря на поддержку кремлевского режима, чиновники опасаются, что его высказывания могут вызвать международный скандал.

Отменен концерт: что произошло

По прибытии Веста в Москву в росмедиа появилась информация о предполагаемом концерте репера в "Лужниках". По данным российских источников, его команда вела переговоры о выступлении на стадионе, где должно было собраться 70 000 зрителей. Предполагалось, что артист получит 8 миллионов долларов за шоу. Над организацией мероприятия работали несколько российских компаний, однако для его проведения потребовалось разрешение властей.

И вот здесь возникла проблема. Как сообщают росмедиа, чиновники Кремля отказали в проведении концерта. Причина: "Никто не знает, о чем он поет". Похоже, даже громкие заявления в поддержку России не помогли Весту получить разрешение на выступление. Власти РФ опасаются публичных скандалов, и, вероятно, не хотят рисковать, сотрудничая с такой противоречивой фигурой.

Ранее OBOZ.UA писал, как Канье Вест все же оказался в Москве раньше. Он праздновал день рождения русского друга-модельера Гоши Рубчинского.

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