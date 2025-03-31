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Канье Весту, который планировал концерт в Москве, угрожают запретить въезд в Россию: названа причина

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,7 т.
Канье Весту, который планировал концерт в Москве, угрожают запретить въезд в Россию: названа причина

Планируемый концерт Канье Веста в Москве не состоится. Российские власти рассматривают возможность запрета въезда репера через его публичные заявления, содержащие экстремистскую риторику.

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В последние годы репер неоднократно делал скандальные заявления, которые стоили ему сотрудничества с крупными брендами и многомиллионных контрактов. Но в этот раз его поддержка России, которую он демонстрировал в соцсетях, не только не помогла, но и обернулась очередной проблемой. Росмедиа подчеркнули, что Канье Вест поддерживает нацизм, что для самих россиян это "красный флажок".

Канье Весту, который планировал концерт в Москве, угрожают запретить въезд в Россию: названа причина

Несмотря на свою откровенную пророссийскую позицию, Канье Вест неожиданно для себя оказался под угрозой запрета на въезд в РФ. Причиной стали его антисемитские высказывания и увлечения нацистской идеологией. Ранее Вест неоднократно выражал поддержку Владимиру Путину, называя себя "молодым Путиным". Он также открыто заявлял о своем уважении к Адольфу Гитлеру и отрицал Холокост.

Из-за таких заявлений во многих странах начали обсуждать возможность запрета Веста на въезд. Например, в 2023 году власти Австралии рассматривали вопрос, следует ли допускать его в страну после его слов "Я люблю Гитлера", "Я собираюсь нормализовать разговоры о Гитлере", "Евреи на самом деле ненавидят белых людей, а темнокожих используют".

Канье Весту, который планировал концерт в Москве, угрожают запретить въезд в Россию: названа причина

После этого с Вестом разорвали контракты Adidas, Balenciaga и многие другие компании. Похоже, теперь и в России решили перестраховаться. Несмотря на поддержку кремлевского режима, чиновники опасаются, что его высказывания могут вызвать международный скандал.

Отменен концерт: что произошло

По прибытии Веста в Москву в росмедиа появилась информация о предполагаемом концерте репера в "Лужниках". По данным российских источников, его команда вела переговоры о выступлении на стадионе, где должно было собраться 70 000 зрителей. Предполагалось, что артист получит 8 миллионов долларов за шоу. Над организацией мероприятия работали несколько российских компаний, однако для его проведения потребовалось разрешение властей.

Канье Весту, который планировал концерт в Москве, угрожают запретить въезд в Россию: названа причина

И вот здесь возникла проблема. Как сообщают росмедиа, чиновники Кремля отказали в проведении концерта. Причина: "Никто не знает, о чем он поет". Похоже, даже громкие заявления в поддержку России не помогли Весту получить разрешение на выступление. Власти РФ опасаются публичных скандалов, и, вероятно, не хотят рисковать, сотрудничая с такой противоречивой фигурой.

Канье Весту, который планировал концерт в Москве, угрожают запретить въезд в Россию: названа причина

Ранее OBOZ.UA писал, как Канье Вест все же оказался в Москве раньше. Он праздновал день рождения русского друга-модельера Гоши Рубчинского.

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