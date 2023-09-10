Каминская, Тринчер, Гросу и другие: 5 украинских звезд, которые сделали пластику. Фото до и после

Скорректировать форму носа, сделать взгляд более выразительным, а скулы – четче, увеличить грудь и губы – это главные запросы звезд. После бьюти-манипуляций они чувствуют себя увереннее. И это важно в их деятельности! Здоровая самооценка – обязательная составляющая любого артиста.

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А помните, как выглядели украинские селебрити до пластических операций и уколов красоты? А что именно изменилось в их внешности? Обо всем этом читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Анна Тринчер (22 года)

Украинская актриса и певица Анна Тринчер стала популярной благодаря съемкам в телесериале "Школа" и ведению блога в Instagram. В 19 лет девушка решила несколько изменить свою внешность. Начала с классики – увеличила губы (теперь периодически их корректирует). А в 20 осуществила свою давнюю мечту – увеличила грудь до третьего размера.

2. Слава Каминская (39 лет)

Украинская певица Слава Каминская неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. В начале музыкальной карьеры увеличила грудь до третьего размера, а чуть позже скорректировала форму носа и вколола в губы ботокс. 4 года назад знаменитость сделала себе липосакцию (операция по удалению жировых отложений на животе) и липофилинг (введение пациенту собственного жира в разные участки тела).

3. Ирина Билык (53 года)

Украинская певица и композитор Ирина Билык после рождения сына Глеба в 1999 году обратилась к пластическому хирургу, чтобы тот сделал блефаропластику. Звезде не нравились ее "умоляющие" глаза, из-за которых казалось, что она постоянно плачет. Вскоре Ирина скорректировала форму носа, на котором была горбинка, несколько раз сделала лифтинг лица и увеличила губы.

4. Миша Романова (33 года)

Украинская певица, модель, а также экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова в подростковом возрасте красила волосы в черный цвет, и походила на любительницу готической субкультуры. Став знаменитой, она перекрасила пряди сначала в рыжий, а затем в блонд.

Также Миша увеличила губы и грудь. Маммопластика чуть не стоила жизни ее ребенка, ведь звезда перенесла операцию, когда была на 16 неделе беременности, однако не знала о своем состоянии. Вскоре выяснилось, что ее пластическим хирургом был экс-муж Славы Каминской – Эдгар Каминский. Он сказал, что от операции ребенок не мог пострадать.

5. Алина Гросу (28 лет)

Украинская певица Алина Гросу в детстве имела миловидную внешность. Но когда повзрослела, решила скорректировать то, что не совсем устраивало. Звезда удалила комки Биша, благодаря чему ее скулы стали более выразительными, изменила форму носа на более узкий и короче, сделала подтяжку бровей и увеличила губы.

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